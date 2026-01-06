    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    TeamViewer - Aktie mit schwachem Handelstag - 06.01.2026

    Am 06.01.2026 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um -3,35 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von -3,35 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,17 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,35 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von TeamViewer mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -32,56 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +0,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,26 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TeamViewer einen Rückgang von -0,25 %.

    TeamViewer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,59 %
    1 Monat +7,26 %
    3 Monate -32,56 %
    1 Jahr -36,83 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die anhaltende negative Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, die trotz steigender Umsätze und Gewinne in den letzten Monaten über 30% verloren hat. Die Teilnehmer analysieren technische Aspekte und äußern Bedenken hinsichtlich der mangelnden Nachfrage und des allgemeinen Interesses an der Aktie, während sie auf mögliche Korrekturen und die Auswirkungen bevorstehender Unternehmenszahlen hinweisen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 06.01. - TecDAX stark +0,71 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    TeamViewer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    -3,51 %
    +0,59 %
    +7,26 %
    -32,56 %
    -36,83 %
    -52,22 %
    -86,88 %
    -80,91 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90



    Verfasst von Markt Bote
