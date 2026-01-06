    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGivaudan AktievorwärtsNachrichten zu Givaudan

    ANALYSE-FLASH

    Morgan Stanley hebt Givaudan auf 'Equal-weight'

    • Morgan Stanley stuft Givaudan auf "Equal-weight" hoch.
    • Kursziel bleibt bei 3200 Franken bis 2026.
    • Wachstum der Branche über 5% bleibt fraglich.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Givaudan von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel auf 3200 Franken belassen. 2026 werde ein besseres Jahr für die europäischen Aromen- und Duftstoff-Hersteller, das bereinigte Wachstum dürfte die kritische Hürde von 5 Prozent aber nicht überschreiten, schrieb Lisa De Neve in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher bevorzugt sie Sektoraktien, die sie als strukturelle Gewinner ansieht und bei denen die Konsensschätzungen als erreichbar erscheinen. Bei Givaudan liege die Bewertung derzeit unter dem langfristigen Durchschnitt und das Risiko sinkender Konsensprognosen sei begrenzt, begründete sie ihr neues Anlagevotum./edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:CH0010645932WKN:938427

     

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 3.361 auf Lang & Schwarz (06. Januar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um -1,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 30,98 Mrd..

    Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 70,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.778,89CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3.200,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00CHF was eine Bandbreite von -4,71 %/+19,12 % bedeutet.


    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
