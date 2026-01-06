Morgan Stanley hebt Givaudan auf 'Equal-weight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 3.361 auf Lang & Schwarz (06. Januar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um -1,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 30,98 Mrd..

Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 70,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.778,89CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3.200,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00CHF was eine Bandbreite von -4,71 %/+19,12 % bedeutet.