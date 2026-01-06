Diese Pharma-Story überzeugt

Das Kraftzentrum des Konzerns bleibt aus Sicht der Analysten die Immunologie. Dieses Geschäftsfeld soll bis zum Ende des Jahrzehnts ein hohes einstelliges Wachstum liefern und mehr als die Hälfte des Unternehmenswertes ausmachen. Der daraus resultierende starke freie Cashflow dürfte gezielt reinvestiert werden, um AbbVie für das nächste Jahrzehnt breiter aufzustellen. Im Fokus stehen dabei Neurowissenschaften, Adipositas und Ästhetik sowie neue Therapieansätze wie orale Peptide und Zelltherapien.

Die Analysten von Berenberg Research sehen bei AbbVie weiteres Aufwärtspotenzial. Sie empfehlen die Aktie zum Kauf und verweisen auf starke Wachstumsaussichten sowie eine überzeugende Cashflow-Generierung, wie aus einer aktuellen Studie hervorgeht.

Der Aktienkurs von AbbVie legte 2025 um rund 30 Prozent zu. Berenberg sieht dennoch weiteres Kurspotenzial.

Das Research-Team hält das Profil des Unternehmens im Vergleich zu Wettbewerbern für so stark, dass eine klare Bewertungsprämie gerechtfertigt sei. Das Kursziel liegt bei 270 US-Dollar. Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von etwa 20 Prozent. Impliziert wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 für 2027, was einer Prämie von rund 25 Prozent gegenüber dem Durchschnitt großer US-Pharmakonzerne entspricht.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt die noch ausstehende Einigung über Arzneimittelpreise mit US-Präsident Donald Trump. AbbVie gehört neben Johnson & Johnson und Regeneron Pharmaceuticals zu den wenigen großen Pharmakonzernen, die bislang nicht auf das entsprechende Schreiben des Präsidenten reagiert haben.

Berenberg geht jedoch davon aus, dass AbbVie eine ähnliche Vereinbarung wie seine Wettbewerber abschließen wird. Zudem erzielt das Unternehmen vergleichsweise geringe Umsätze in Europa, was mögliche negative Effekte durch internationale Preisanpassungen begrenzen dürfte.

Positiv bewerten die Analysten auch den flexiblen Ansatz bei der Geschäftsentwicklung. AbbVie investierte 2025 rund fünf Milliarden US-Dollar in etwa 30 Transaktionen. Für 2026 erwarten die Analysten eine ähnliche Kapitalverwendung. Der Schwerpunkt dürfte auf früheren Entwicklungsphasen und kleineren, ergänzenden Zukäufen liegen.

Besonders attraktiv erscheinen weitere Akquisitionen in den Bereichen Neurowissenschaften und Adipositas, da diese gut zur bestehenden Ästhetik-Sparte passen. Für 2026 prognostiziert Berenberg nicht zugewiesene Barmittel von rund acht Milliarden US-Dollar bei einer angestrebten Verschuldungsquote von etwa dem Zweifachen des operativen Ergebnisses.

Mehrere operative Katalysatoren könnten die Aktie zusätzlich stützen. Dazu zählen Phase-3-Daten für Epkinly bei diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (Krebserkrankung), die im ersten und zweiten Halbjahr erwartet werden. Ebenfalls im zweiten Halbjahr werden Phase-3-Daten für Rinvoq bei Hidradenitis suppurativa (chronisch-entzündliche Hauterkrankung) erwartet. Zudem rechnen die Analysten in der zweiten Jahreshälfte mit der Zulassung von Tavapadon zur Behandlung von Parkinson.

Die Bewertung sehen die Analysten trotz der Kursgewinne als gerechtfertigt an. AbbVie wird für 2026 mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,2 gehandelt und liegt damit leicht über dem Branchendurchschnitt von 15,7. Auch das Verhältnis von Unternehmenswert zu Netto-Barwert fällt mit 1,32 höher aus als der US-Schnitt von 1,17. Aus Sicht der Berenberg Bank spiegelt diese Prämie das überdurchschnittlich starke Geschäftsprofil des Konzerns wider.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



