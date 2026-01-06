SAF-HOLLAND - Aktie gewinnt kräftig - 06.01.2026

SAF-HOLLAND kombiniert technische Expertise mit globaler Präsenz, um in der Nutzfahrzeugindustrie führend zu sein.

SAF-HOLLAND Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.01.2026

Mit einer Performance von +3,93 % konnte die SAF-HOLLAND Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAF-HOLLAND Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 15,590€, mit einem Plus von +3,93 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SAF-HOLLAND investiert war, konnte einen Gewinn von +2,74 % verbuchen.