Besonders beachtet!
SAF-HOLLAND - Aktie gewinnt kräftig - 06.01.2026
Am 06.01.2026 ist die SAF-HOLLAND Aktie, bisher, um +3,93 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAF-HOLLAND Aktie.
SAF-HOLLAND kombiniert technische Expertise mit globaler Präsenz, um in der Nutzfahrzeugindustrie führend zu sein.
SAF-HOLLAND Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.01.2026
Mit einer Performance von +3,93 % konnte die SAF-HOLLAND Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAF-HOLLAND Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 15,590€, mit einem Plus von +3,93 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SAF-HOLLAND investiert war, konnte einen Gewinn von +2,74 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAF-HOLLAND Aktie damit um -0,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,35 %. Im Jahr 2026 gab es für SAF-HOLLAND bisher ein Minus von -1,64 %.
Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.
SAF-HOLLAND Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,60 %
|1 Monat
|+1,35 %
|3 Monate
|+2,74 %
|1 Jahr
|+0,40 %
Informationen zur SAF-HOLLAND Aktie
Es gibt 45 Mio. SAF-HOLLAND Aktien. Damit ist das Unternehmen 711,78 Mio.EUR € wert.
SAF-HOLLAND Aktie jetzt kaufen?
Ob die SAF-HOLLAND Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAF-HOLLAND Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.