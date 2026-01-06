Novo Nordisk: Pille statt Spritze – 90 Prozent im Depot

Mit dem Turbo-Bull FD1XQX auf Novo Nordisk verbuchten wir +90 % Gewinn. Der Auslöser kam direkt aus Kopenhagen: Wegovy als Tablette ist seit Anfang Januar in den USA erhältlich – ein Schritt, der das GLP-1-Geschäft über die Injektionsschiene hinaus öffnet und die Zielgruppe spürbar vergrößert. Novo positioniert die tägliche Semaglutid-Pille breit im Apotheken- und Telehealth-Vertrieb; die FDA-Zulassung erfolgte Ende Dezember. Genau diese sofort sichtbare Produkt-Erweiterung hat den Kursimpuls geliefert, den wir mit Hebel konsequent umgesetzt haben.

Warum die Story trägt: Novo hat in den letzten zwei Jahren die Kapazitäten massiv ausgebaut – auch über die von Novo Holdings übernommene Catalent-Transaktion und die Übernahme mehrerer Fill-&-Finish-Standorte durch Novo Nordisk selbst. Das adressiert Engpässe und macht die Pipeline lieferfähiger. Parallel stärkt die kardiovaskuläre Zusatzindikation von Wegovy (basierend auf der SELECT-Studie) das medizinische Profil und stützt die Nachfragequalität. Dazu kommt die nächste Welle im Pipeline-Takt, etwa CagriSema mit überzeugenden Phase-3-Daten zur Gewichtsreduktion. Zusammengenommen: mehr Zugang, mehr Kapazität, breiterer medizinischer Nutzen.

Unser Trade-Ansatz: Wir verbinden Produkt-News mit dem Blick auf Lieferung, Preisgestaltung und Pipeline-Takt – und übersetzen das in klare Setups. Beim FD1XQX (Turbo Unlimited Long auf Novo Nordisk, Société Générale) setzten wir auf die unmittelbare Wirkung des Tabletten-Launches und begleiteten die Bewegung vom Einstieg bis zum Zielbereich.

