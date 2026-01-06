    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Novo Nordisk: Pille statt Spritze – 90 Prozent im Depot

    Mit dem Turbo-Bull FD1XQX auf Novo Nordisk verbuchten wir +90 % Gewinn. Der Auslöser kam direkt aus Kopenhagen: Wegovy als Tablette ist seit Anfang Januar in den USA erhältlich – ein Schritt, der das GLP-1-Geschäft über die Injektionsschiene hinaus öffnet und die Zielgruppe spürbar vergrößert. Novo positioniert die tägliche Semaglutid-Pille breit im Apotheken- und Telehealth-Vertrieb; die FDA-Zulassung erfolgte Ende Dezember. Genau diese sofort sichtbare Produkt-Erweiterung hat den Kursimpuls geliefert, den wir mit Hebel konsequent umgesetzt haben. 

    Warum die Story trägt: Novo hat in den letzten zwei Jahren die Kapazitäten massiv ausgebaut – auch über die von Novo Holdings übernommene Catalent-Transaktion und die Übernahme mehrerer Fill-&-Finish-Standorte durch Novo Nordisk selbst. Das adressiert Engpässe und macht die Pipeline lieferfähiger. Parallel stärkt die kardiovaskuläre Zusatzindikation von Wegovy (basierend auf der SELECT-Studie) das medizinische Profil und stützt die Nachfragequalität. Dazu kommt die nächste Welle im Pipeline-Takt, etwa CagriSema mit überzeugenden Phase-3-Daten zur Gewichtsreduktion. Zusammengenommen: mehr Zugang, mehr Kapazität, breiterer medizinischer Nutzen.

    Unser Trade-Ansatz: Wir verbinden Produkt-News mit dem Blick auf Lieferung, Preisgestaltung und Pipeline-Takt – und übersetzen das in klare Setups. Beim FD1XQX (Turbo Unlimited Long auf Novo Nordisk, Société Générale) setzten wir auf die unmittelbare Wirkung des Tabletten-Launches und begleiteten die Bewegung vom Einstieg bis zum Zielbereich. 

    Sie wollen solche Fenster konsequent nutzen? In INVESTING erhalten Sie börsentäglich mehrere Updates – Anlageideen, kompakte Einordnung, konkrete Orderangaben – plus Videonewsletter, Spezial-Research (Sentiment, Markttechnik, Positionierung) und fünf Musterdepots vom defensiven Vermögensaufbau bis zum Markenwert-Portfolio. Alles dauerhaft geführt, alle Schritte per E-Mail mit WKN, Stückzahl, Volumen – oft auch abends umsetzbar. Hinter dem Dienst steht ein Team mit >150 Jahren Börsenerfahrung und direkter Betreuung.




    Daniel Saurenz
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
