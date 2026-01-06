DZ BANK stuft Tesla auf 'Verkaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 250 auf 350 US-Dollar je Aktie angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Tesla sei in Wachstumsbereichen wie KI, humanoiden Robotern, FSD Software und Robotaxis als Pionier vertreten, schrieb Markus Leistner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs reflektiere aber bereits ein sehr hohes Maß an Optimismus und könnte bei erneuten Projektverzögerungen einen stärkeren Rücksetzer erleiden./mf/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:27 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 384,7EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Markus Leistner
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
