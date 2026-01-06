ANALYSE-FLASH
UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 247 Dollar
- UBS stuft Tesla auf "Sell" mit Kursziel 247 USD.
- Auslieferungen im Q4 um fast ein Sechstel gesunken.
- Zahlen liegen 1% unter Teslas Markterwartungen.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des Herstellers von Elektrofahrzeugen seien im vierten Quartal sowohl auf Quartalssicht als auch auf Jahressicht um fast ein Sechstel zurückgegangen, schrieb Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie lägen um rund ein Prozent unter den von Tesla erhobenen Markterwartungen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 384,5 auf Tradegate (06. Januar 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -1,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Bil..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 379,40US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von -60,92 %/+30,26 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 247 US-Dollar
Was wie eine gute Nachricht für Tesla klingt , ist eigentlich eine schlechte. Denn anscheinend wurden fast 250.000 Fahrzeuge im Q4 verkauft, in Chinaund aus China exportierte Fahrzeuge zusammengerechnet. Also deutlich mehr als die Hälfte aller Autos insgesamt.
Lt. einer Umfrage liegt der Marsimperator in der Unbeliebtheit von Dingen, die aus Südafrika kommen, noch vor der Apartheid:
In der Formel 1 fuhr man in der letzten Saison Wirkungsgrade von bis zu 52%. In der Formel E erreicht man mit den glycerinbetriebenen Dieselgeneratoren in der Boxengasse geschätzt einen Gesamtwirkungsgrad von <32%.