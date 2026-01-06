UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 247 Dollar

-----------------------

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 384,5 auf Tradegate (06. Januar 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -1,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Bil..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 379,40US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von -60,92 %/+30,26 % bedeutet.