    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 247 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS stuft Tesla auf "Sell" mit Kursziel 247 USD.
    • Auslieferungen im Q4 um fast ein Sechstel gesunken.
    • Zahlen liegen 1% unter Teslas Markterwartungen.
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des Herstellers von Elektrofahrzeugen seien im vierten Quartal sowohl auf Quartalssicht als auch auf Jahressicht um fast ein Sechstel zurückgegangen, schrieb Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie lägen um rund ein Prozent unter den von Tesla erhobenen Markterwartungen./rob/bek/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 384,5 auf Tradegate (06. Januar 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -1,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Bil..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 379,40US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von -60,92 %/+30,26 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: UBS
    Kursziel: 247 US-Dollar

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen Kurs/Marktkapitalisierung (≈1.500 Mrd.) und schwächeren Fundamentaldaten: rückläufige Fahrzeugverkäufe, verzögerte Robotaxi-/Optimus-Projekte, niedrige Analystenziele (JPMorgan 150, HSBC 131), erwartete schwache Erträge 2025/26, technische Signale (täglicher Harami) und Unverständnis über anhaltende Kaufbereitschaft trotz negativer Nachrichten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
