    Streit mit Japan

    China führt neues Exportverbot ein

    • China erhöht Druck auf Japan wegen Takaichi-Aussagen.
    • Export von Dual-Use-Gütern an Japan ab sofort verboten.
    • Takaichi spricht von existenzbedrohender Situation für Japan.
    PEKING (dpa-AFX) - Im Streit mit Japan um Aussagen von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi über Taiwan erhöht China den Druck. Die Volksrepublik schränkt die Ausführung von Gütern, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, ein. Der Export solcher Güter unter anderem an das japanische Militär sowie an Kunden, welche die Fähigkeiten des japanischen Militärs damit stärkten, sei ab sofort verboten, teilte das Handelsministerium in Peking mit.

    Takaichi hatte von "existenzbedrohender Situation" gesprochen

    Die Behörde begründete den Schritt mit "falschen Aussagen" zu Taiwan, das China zu seinem Staatsgebiet zählt, obwohl der Inselstaat eine von Peking unabhängige Regierung hat. Takaichi hatte Anfang November im Parlament gesagt, dass ein chinesischer Angriff auf Taiwan für Japan eine "existenzbedrohende Situation" darstellen würde, was dazu führen könne, dass Japan sein Recht auf Selbstverteidigung ausübe.

    Zuvor hatte Peking Takaichi bereits aufgefordert, ihre Aussagen zurückzunehmen und seine Landsleute vor Reisen nach Japan gewarnt.

    Die Rolle von Dual-Use-Gütern

    Sogenannte Dual-Use-Güter können zivil und militärisch genutzt werden. Dabei kann es sich um Waren, Bauteile oder Rohstoffe, die auch im Militär oder in Waffensystemen wie Drohnen genutzt werden, Computerchips oder Komponenten aus Bodenschätzen wie seltene Erden handeln./jon/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
