ANALYSE-FLASH
DZ senkt fairen Wert für Rheinmetall auf 2290 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank senkt fairen Wert für Rheinmetall auf 2290 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Kaufen", Verkauf zivilen Geschäfts positiv.
- Fokussierung auf Verteidigungstechnik steigert Wachstum.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 2385 auf 2290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der geplante Verkauf des zivilen Geschäfts sei zu begrüßen, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als fokussierter Anbieter von Verteidigungstechnik dürfte das Rüstungsunternehmen mittelfristig noch attraktivere Wachstumsraten aufweisen. Die Bewertung sei attraktiv./mf/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:38 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:42 / MESZ
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 1.782 auf Tradegate (06. Januar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +15,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 81,85 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.115,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.290,00EUR was eine Bandbreite von +12,11 %/+28,36 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 2290 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
EU-Europa hat ein BIP von 18 Billionen und Deutschland bringt 4,3 Billionen € auf die Waage, es besteht auch aus der Risikokonkretisierung überhaupt kein Grund Russlands Kalkül einer kriegsökonomischen Durchsetzung weiter eine Chance zu lassen.
Jetzt sind wir hier schon so weit, dass jeder kriegerische Akt auf der Welt bejubelt wird, weil es angeblich gut für den Kurs von Rheinmetall ist. Traurig. 😕😕