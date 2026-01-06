    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Kraftlos nach weiterem EuroStoxx-Rekord - Novo Nordisk stark

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Aufwärtsdrang an Europas Aktienmärkten ist am Dienstag ins Stocken getragen. Der EuroStoxx 50 schaffte zunächst ein weiteres Rekordhoch, verlor am Mittag dann aber 0,37 Prozent auf 5.905,51 Punkte.

    Außerhalb des Euroraums tat sich ebenfalls nicht viel. Der britische Leitindex FTSE 100 stieg zuletzt um 0,54 Prozent auf 10.058,40 Zähler, der Schweizer SMI verlor dagegen 0,36 Prozent auf 13.200,37 Punkte.

    Stärkster Sektor waren die Pharmawerte. Allen voran gewannen Novo Nordisk über fünf Prozent. Die Aktie setzte damit ihre Erholung fort. In den USA hatte am Vortag der Verkauf des Abnehmpräparats "Wegovy" in Tablettenform begonnen, nachdem das Unternehmen im Dezember die entsprechende Zulassung erhalten hatte.

    Leichte Verluste verzeichneten dagegen AB Inbev . Der Bierbrauer kauft eine 49,9-prozentige Minderheitsbeteiligung an seinen Dosenwerken in den USA zurück. Der Rückkauf sei eine risikoarme, ertragssteigernde Transaktion für den Brauereikonzern, schrieb Edward Mundy vom Analysehaus Jefferies.

    Am Ende des Feldes lag der Sektor der Konsumgüterhersteller. Die Aktien von Adidas büßten fast sieben Prozent ein. Analyst Thierry Cota von der Bank of America hatte die Einstufung des Sportartikelherstellers um gleich zwei Stufen von "Buy" auf "Underperform" gesenkt. Auch Titel der Luxusgüterproduzenten schwächelten. LVMH verloren 1,5 Prozent./mf/mis

     

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 633,7 auf Tradegate (06. Januar 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +8,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 165,85 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 371,33DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +502,84 %/+870,68 % bedeutet.




