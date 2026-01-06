JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Rückkauf der Minderheitsbeteiligung von knapp 50 Prozent an den US-Metallbehälterwerken von institutionellen Investoren für rund 3 Milliarden US-Dollar sei eine risikoarme, ertragssteigernde Transaktion für den Brauereikonzern, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 53,62EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.



