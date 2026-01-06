DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide von 208 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte wagte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal und die damit einhergehende Halbjahresbilanz des Gasekonzerns. Sie erwartet im Quartal auf vergleichbarer Basis ein Wachstum von 2,2 Prozent, während der Konsens bei 2,1 Prozent liege./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 155,8EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 205

Kursziel alt: 208

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



