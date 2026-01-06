DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ALSTOM auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktie des Zugherstellers Alstom von 27 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gael de-Bray betonte am Dienstag die starke Auftragsdynamik bei den Franzosen./ajx/tih
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,20 % und einem Kurs von 25,99EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
