DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ALSTOM auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktie des Zugherstellers Alstom von 27 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gael de-Bray betonte am Dienstag die starke Auftragsdynamik bei den Franzosen./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,20 % und einem Kurs von 25,99EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



