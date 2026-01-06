    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Böser Fehlstart in 2026

    Minus 7 Prozent! Doppeltes Downgrade lässt die Adidas-Aktie abstürzen

    Die erhoffte Trendwende bleibt aus: Laut einem aktuellen Ausblick der Bank of America steckt die europäische Sportartikelbranche tiefer in der Krise als bislang erwartet. Besonders hart trifft es Adidas.

    Böser Fehlstart in 2026 - Minus 7 Prozent! Doppeltes Downgrade lässt die Adidas-Aktie abstürzen
    Die Analysten stufen die Aktie mit den drei Streifen von Buy auf Underperform herab und senken das Kursziel drastisch von 213 auf 160 Euro. Auch JD Sports wird abgestuft, während die Branche insgesamt vor einer strukturellen Neubewertung steht.

    Nach Einschätzung der Analysten hätte der zyklische Aufschwung längst einsetzen müssen. Stattdessen läuft der Abschwung, der im zweiten Quartal 2023 begann, bereits ins vierte Jahr. Für das vierte Quartal 2025 erwartet die Bank of America sogar einen weiteren Rückgang des organischen Branchenwachstums um rund 2 Prozent. Gleichzeitig wurden die Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 seit Anfang 2025 im Schnitt um rund 20 Prozent gekappt – ein deutliches Signal wachsender Skepsis an den Märkten.

    Die Adidas-Aktie ist am Dienstag der klare Verlierer im DAX und verliert rund 7 Prozent.

    Der Kern der Analyse: Die Branche steht vor einem neuen, weniger günstigen Wachstumsparadigma. Der jahrzehntelange Casualisierungs-Trend – Sneakers als Wachstumstreiber – gilt als weitgehend ausgereizt. Zudem stagniert die Sportbeteiligung, insbesondere in den USA, einem der wichtigsten Absatzmärkte. Auch der strategische Hebel, über mehr Direktvertrieb höhere Margen zu erzielen, greift kaum noch: Große Player wie Adidas und Nike bauen ihren Retail-Anteil nicht weiter aus.

    Für Adidas sehen die Analysten gleich mehrere Belastungsfaktoren. Kurzfristig fehlt es an operativer Hebelwirkung, mittelfristig droht für 2026 nur noch ein Wachstum im hohen einstelligen Bereich statt zweistelliger Raten. Langfristig steht sogar die EBIT-Marge von über 10 Prozent infrage. Entsprechend rechnet Bank of America mit sinkenden Margen und gekürzten Gewinnprognosen.

    Auch JD Sports verliert an Attraktivität. In einem Umfeld schwachen Wachstums belasten steigende Fixkosten die Margenperspektive. Die Analysten senken das Kursziel auf 96 Pence und stufen die Aktie auf Neutral zurück.

    Unverändert bleiben die Einschätzungen für Puma (Neutral) und On. Während Puma laut der Bank of America bereits sehr niedrige Erwartungen eingepreist hat, sehen die Analysten bei On dank starkem Markenmomentum und hohem Wachstum weiter klare Wettbewerbsvorteile.

    Das Fazit der Studie fällt ernüchternd aus: Sollte sich das Szenario dauerhaft geringeren Wachstums bestätigen, dürfte die Bewertung der gesamten Branche weiter sinken.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


