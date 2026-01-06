WARBURG RESEARCH stuft DEUTZ AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 11,30 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus der Übernahme von Frerk Aggregatebau durch den Motorenbauer, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deutz bleibe einer der aussichtsreichsten Werte, um die Erholung der europäischen Wirtschaft zu spielen./rob/mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 9,135EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,50

Kursziel alt: 11,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

