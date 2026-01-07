Trumps Öl-Hammer: Droht jetzt der nächste Ölpreis-Schock?

Auf seiner Social Media Platform schrieb Trump: "Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Übergangsregierung in Venezuela zwischen 30 und 50 Millionen Barrel hochwertiges, sanktioniertes Öl an die Vereinigten Staaten von Amerika liefern wird. Dieses Öl wird zum Marktpreis verkauft, und das Geld wird von mir als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika kontrolliert, um sicherzustellen, dass es zum Wohle der Menschen in Venezuela und den Vereinigten Staaten verwendet wird! Ich habe Energieminister Chris Wright gebeten, diesen Plan unverzüglich umzusetzen. Das Öl wird mit Öltankern transportiert und direkt zu den Entladedocks in den Vereinigten Staaten gebracht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!"

Ein Social-Media-Post – und der Ölmarkt zuckt. US-Präsident Donald Trump kündigte an, Venezuelas Interimsbehörden würden den USA 30 bis 50 Millionen Barrel Öl überlassen. Das Rohöl soll in Tankern in US-Häfen gebracht und zum Marktpreis verkauft werden. Die Erlöse wolle die US-Regierung verwalten – mit dem Versprechen, das Geld solle Venezolanern und den USA zugutekommen.

An der Börse kam die Botschaft sofort an: West Texas Intermediate fiel am Mittwoch zeitweise um rund 1,37 Prozent auf 56,35 US-Dollar je Barrel, Brent rutschte auf etwa 60,09 US-Dollar. Händler werten Trumps Vorstoß als Signal: Mehr Angebot statt weniger – mitten in einer Phase, in der viele ohnehin vor einem Überangebot warnen.

Brisant ist auch der Mechanismus dahinter: Nach Reuters-Informationen könnte das Abkommen Lieferungen umlenken, die bislang Richtung China liefen. Venezuelas Schweröl wird demnach teils mit deutlichem Abschlag gehandelt, was das Paket – je nach Preis – in die Milliardenklasse hebt. Und: Der laufende Exportfluss steht aktuell stark unter dem Einfluss von Chevron, das weiterhin venezolanisches Öl in die USA verschifft.

Jetzt wird es für Anleger doppelt spannend. Zum einen profitieren US-Raffinerien kurzfristig von zusätzlichem Rohstoff. Zum anderen laufen in Washington Gespräche mit der Branche an: Laut mehreren Medienberichten plant das Weiße Haus Treffen mit Top-Managern großer US-Ölkonzerne, um Investitionen in Venezuelas marode Förder- und Exportinfrastruktur auszuloten.

Das Wall Street Journal berichtete am Dienstag, dass Trump plane, sich am Freitag im Weißen Haus mit Vertretern der großen US-Ölkonzerne Chevron, ConocoPhillips und Exxon Mobil sowie anderen inländischen Produzenten zu treffen, "um über bedeutende Investitionen in den venezolanischen Ölsektor zu sprechen."

Der Haken: Venezuelas Ölsektor ist technisch ausgelaugt, politisch riskant – und teuer zu reparieren. Genau deshalb kann diese Story für Energie-Aktien zur Kursrakete werden … oder zum Bumerang. Die nächste Antwort liefert nicht Caracas, sondern der Markt: Bleibt Öl unter 60 US-Dollar – oder dreht der Preis, sobald aus Ankündigungen echte Tanker werden?

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



