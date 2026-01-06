WARBURG RESEARCH stuft Dürr auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Anhebung der Free-Cash-Flow-Prognose durch den Anlagenbauer deute auf einen starken Ausklang eines Übergangsjahres hin, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei weiterhin sehr attraktiv und liege nur knapp über dem Buchwert./rob/mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 23,30EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29,50

Kursziel alt: 28,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

