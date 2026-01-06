    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nur noch Geheimtraining im BVB-Trainingslager

    Für Sie zusammengefasst
    • Borussia Dortmund trainiert geheim in Marbella.
    • Fokus auf taktische Verbesserung und Standards.
    • Champions-League-Qualifikation als Minimalziel.
    Nur noch Geheimtraining im BVB-Trainingslager
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    MARBELLA (dpa-AFX) - Borussia Dortmund schottet sich im Trainingslager in Marbella ab und ist in die heiße Vorbereitungsphase auf den Bundesliga-Neustart gestartet. Nach einem trainingsfreien Montag bat Chefcoach Niko Kovac sein Team am Dienstag in Spanien wieder auf den Platz - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch am Mittwoch und Donnerstag soll an der Costa del Sol bei inzwischen bestem Sonnenwetter geheim trainiert werden.

    "Wir sind alle froh, dass wir als Zweiter in die Pause gegangen sind, aber es gibt definitiv Verbesserungspotenzial", sagte Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha. Laut Waldemar Anton will sich das Team insbesondere "taktisch und bei Standards" verbessern. Der Nationalverteidiger sieht vor dem ersten Spiel des Jahres am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) bei Eintracht Frankfurt auch noch Luft nach oben im spielerischen Bereich.

    Viel Arbeit für das Team und Sportdirektor Kehl

    Am Sonntag hatte es stundenlang ununterbrochen geregnet. Die Mannschaft hatte sich bei einem Teamabend in einem Restaurant auf die zweite Saisonhälfte eingeschworen. "Das Erreichen der Champions League ist für uns das Minimalziel, das wir frühzeitig erreichen wollen", forderte Sportdirektor Sebastian Kehl.

    Für ihn stehen bis Donnerstag auch noch Vertragsgespräche an. Unter anderem ist die Zukunft von Nico Schlotterbeck, Julian Brandt und Emre Can noch nicht geklärt. In Julien Duranville könnte mindestens noch ein Spieler noch im Januar abgegeben werden./lap/DP/mis

    Borussia Dortmund

    +0,15 %
    +1,85 %
    -1,05 %
    -6,39 %
    +3,62 %
    -17,42 %
    -37,50 %
    -16,53 %
    -67,41 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,27 auf Tradegate (06. Januar 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 361,55 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,67 %/+52,67 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursreaktionen auf Transfers und Kostensenkungen: Leihen von Campbell/Duranville sowie Verkauf von Pascal Groß (Leihgebühr ~1,5 Mio., Kaufoption ~10 Mio.) und geschätzte Einsparungen von ~10 Mio. Teilnehmer sehen Kursziele um 3,00–3,30 €, diskutieren Bewertungsrisiken, die Divergenz zum Gesamtmarkt und Rufe nach Aufsicht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nur noch Geheimtraining im BVB-Trainingslager Borussia Dortmund schottet sich im Trainingslager in Marbella ab und ist in die heiße Vorbereitungsphase auf den Bundesliga-Neustart gestartet. Nach einem trainingsfreien Montag bat Chefcoach Niko Kovac sein Team am Dienstag in Spanien wieder auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     