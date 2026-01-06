Wirtschaft
Dax dreht leicht ins Plus - Inflationsdaten erwartet
Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem leicht negativen Start in den Handelstag bis zum Mittag etwas in den grünen Bereich bewegt und damit die Rekordjagd fortgesetzt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.925 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Daimler Truck, Infineon und MTU, am Ende Adidas, Brenntag und SAP.
Am Nachmittag steht unter anderem die Veröffentlichung der bundesweiten Inflationsrate für den Monat Dezember an. Erste Daten aus den Bundesländern deuten auf einen spürbaren Rückgang im letzten Monat des Jahres hin.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1709 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8540 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,07 US-Dollar; das waren 31 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
onkelen schrieb 06.10.25, 11:02
mitdiskutieren »
Daimler Truck soll der Ukraine 1.000 Militär-Lkw liefern - Zeitung
vonHS schrieb 24.09.25, 14:47
Beim GEVESTOR-Verlag macht man sich Gedanken über die Entwicklung bei Daimler Truck im kostenlosen Werbenewsletter VALUETELEGRAMM vom 24.09.2025 - 10:31 Uhr (= Quellenangabe mangels Internetlink):mitdiskutieren »
Daimler Truck-Aktie: Starke Dividende – aber reicht das?
Liebe Leserinnen und Leser,
der Kurs der Daimler Truck-Aktie hat in den vergangenen Wochen eingebüßt und notiert aktuell bei knapp 38 Euro (Stand: 23. September 2025, ca. 13 Uhr). Seit dem Zwischenhoch von Ende Juli (44 Euro, knapp unter dem Rekordhoch) hat das Papier satte 15 Prozent verloren, seit Jahresbeginn steht hingegen ein kleines Plus auf der Kurstafel.
Für Anleger bleibt die Situation bei der Daimler Truck-Aktie in 2025 kompliziert. Auf der einen Seite belasten die weiterhin eher schwache Nachfrage und auch die US-Zollthematik den DAX-Konzern. Auf der anderen Seite ist der Nutzfahrzeughersteller international sehr gut positioniert und punktet mit einer attraktiven Dividende.
Daimler Truck mit neuer Prognose
Im Rahmen der Q2-Zahlen hat Daimler Truck vor knapp zwei Monaten die Prognose für das Gesamtjahr gekappt. Aufgrund von anhaltenden Unsicherheiten (etwa in den USA) rechnet das Unternehmen für 2025 mit einem EBIT zwischen 3,6 und 4,1 Milliarden Euro – und damit recht deutlich unter dem des Vorjahres.
Auf die Dividende ist aber weiterhin Verlass. Mit 1,90 Euro je Aktie lag die Dividende für 2024 auf demselben Niveau wie für 2023. Ein gewichtiges Argument für Anleger: Beim aktuellen Kurs beträgt die Dividendenrendite für die Daimler Truck-Aktie gut 5 Prozent.
Daimler Truck-Aktie: Nachfrage-Erholung voraus?
Bei der Performance und den kurzfristigen Aussichten für die Daimler Truck-Aktie gibt es zwei Lesarten: Der Nutzfahrzeughersteller hat in 2025 mit einer anhalten Nachfrage-Schwäche zu kämpfen und auch die Unsicherheit durch US-Zölle machen es dem DAX-Unternehmen nicht leichter. Es zeigt sich auch hier, dass eine starke Dividendenrendite nicht alles ist.
Allerdings bleiben die aktuell 5 Prozent Rendite ein Lichtblick für Anleger – erst recht, wenn die Nachfrage wieder zulegt. Und es ist durchaus vorstellbar, dass diese Schwäche spätestens in 2026 überwunden werden kann, wenn die Voraussetzungen stimmen. Die Analysten sind ebenfalls meist positiv gestimmt. Zuletzt hat beispielsweise die RBC Bank das Kursziel von 44 Euro bestätigt.
thg schrieb 09.07.25, 15:03
Das war heftig und die Stoplosskurse sind gepurzelt.mitdiskutieren »
2 Stunden später gabs kräftige Bauchschmerzen für die Verkäufer.
2 Stunden später gabs kräftige Bauchschmerzen für die Verkäufer.
