    Allgeier Aktie sackt ab - 06.01.2026

    Am 06.01.2026 ist die Allgeier Aktie, bisher, um -5,07 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Allgeier Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Allgeier SE ist ein führender IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Consulting, Softwareentwicklung, Cloud-Services und IT-Sicherheit an. Allgeier ist in Europa stark vertreten und expandiert kontinuierlich in internationale Märkte. Zu den Hauptkonkurrenten zählen T-Systems, Capgemini und Accenture. Allgeier hebt sich durch maßgeschneiderte IT-Lösungen und hohe Flexibilität ab.

    Allgeier aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.01.2026

    Mit einer Performance von -5,07 % musste die Allgeier Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,36 %, geht es heute bei der Allgeier Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Obwohl die Allgeier Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,79 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Allgeier Aktie damit um +2,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,50 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Allgeier um +2,87 % gewonnen.

    Allgeier Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,38 %
    1 Monat +7,50 %
    3 Monate +20,79 %
    1 Jahr +37,82 %

    Informationen zur Allgeier Aktie

    Es gibt 11 Mio. Allgeier Aktien. Damit ist das Unternehmen 235,75 Mio. € wert.

    Allgeier Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Allgeier Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allgeier Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Allgeier

    -4,61 %
    +2,38 %
    +7,50 %
    +20,79 %
    +37,82 %
    -27,73 %
    +3,37 %
    +488,63 %
    +978,13 %
    ISIN:DE000A2GS633WKN:A2GS63



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
