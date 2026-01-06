ORANGE Aktie steigt um +2,44 % - 06.01.2026

Die ORANGE Aktie konnte bisher um +2,44 % auf 14,495€ zulegen. Das sind +0,345 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ORANGE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,495€, mit einem Plus von +2,44 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Orange ist ein führendes Telekommunikationsunternehmen, das Mobilfunk-, Festnetz-, Internet- und TV-Dienste anbietet. Es ist in Europa und Afrika stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica. Orange differenziert sich durch innovative digitale Lösungen und starke Netzwerkinvestitionen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die ORANGE Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +9,11 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ORANGE Aktie damit um +1,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,16 %. Im Jahr 2026 gab es für ORANGE bisher ein Plus von +3,38 %.

ORANGE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,59 % 1 Monat +5,16 % 3 Monate +9,11 % 1 Jahr +49,50 %

Informationen zur ORANGE Aktie

Es gibt 3 Mrd. ORANGE Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,56 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

ORANGE Aktie jetzt kaufen?

Ob die ORANGE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ORANGE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.