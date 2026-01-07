Trump schließt Militär-Option für Grönland nicht aus

Präsidentensprecherin Karoline Leavitt erklärte, Trump und sein Team prüften "eine ganze Bandbreite an Optionen". Ziel sei es, den wachsenden Einfluss geopolitischer Rivalen in der Arktis einzudämmen. Militärische Mittel gehörten dabei grundsätzlich zum Instrumentenkasten des Oberbefehlshabers. Die Aussagen markieren eine deutliche Verschärfung der Rhetorik gegenüber Dänemark, zu dessen Königreich Grönland gehört – und das zugleich NATO-Partner der USA ist.

Die Debatte um Grönland eskaliert erneut. Das Weiße Haus hat bestätigt, dass Donald Trump den Einsatz des Militärs nicht grundsätzlich ausschließt, um die Kontrolle über die arktische Insel zu erlangen. Grönland sei aus Sicht der US-Regierung ein strategischer Schlüsselraum für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten.

Aus dem US-Außenministerium kamen dagegen beschwichtigendere Töne. Außenminister Marco Rubio habe gegenüber Abgeordneten signalisiert, dass ein militärischer Schritt nicht unmittelbar bevorstehe. Stattdessen stehe weiterhin ein möglicher Kauf Grönlands im Raum – ein Szenario, das bereits in Trumps erster Amtszeit international für Kopfschütteln gesorgt hatte.

In Europa stößt die jüngste Eskalation auf geschlossene Ablehnung. Mehrere Staats- und Regierungschefs warnten in einer gemeinsamen Erklärung vor einer Verletzung der territorialen Integrität Grönlands und Dänemarks. Sicherheit in der Arktis könne nur gemeinsam im Rahmen der NATO gewährleistet werden. Auch die nordischen Staaten verwiesen ausdrücklich auf das Völkerrecht und die Unverletzlichkeit bestehender Grenzen.

Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen kündigte Gespräche mit Washington an, um "Missverständnisse auszuräumen". Grönlands Regierung machte derweil klar, dass ein Anschluss an die USA keine Option sei. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen warnte sogar, ein militärischer Angriff würde das Fundament des transatlantischen Bündnisses erschüttern.

Für Investoren gewinnt die Arktis damit weiter an Bedeutung: Rohstoffe, neue Schifffahrtsrouten und militärische Präsenz rücken in den Fokus – allerdings begleitet von wachsenden politischen Risiken. Die Grönland-Frage entwickelt sich zunehmend zu einem geopolitischen Stresstest mit potenziellen Folgen weit über den Polarkreis hinaus.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



