AstraZeneca mit Studienerfolg: Saphnelo überzeugt erneut

Das in der Studie beobachtete Sicherheitsprofil entsprach dem bekannten klinischen Profil von Saphnelo, das als intravenöse Infusion verabreicht wird. Saphnelo (Wirkstoff: Anifrolumab) ist ein Medikament von AstraZeneca zur Behandlung des systemischen Lupus erythematodes (SLE) bei Erwachsenen, das das Immunsystem moduliert, indem es Typ-I-Interferone blockiert und so Entzündungen reduziert. Lupus erythematodes (LE) ist eine seltene, chronische Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem fälschlicherweise körpereigene Zellen angreift, was zu Entzündungen in verschiedenen Organen und Geweben führen kann, von Haut und Gelenken bis hin zu Nieren, Herz und Lunge. Die häufigste Form ist der Systemische Lupus Erythematodes.

AstraZeneca gab am Dienstag bekannt, dass eine Saphnelo-Selbstverabreichungsstudie eine statistisch signifikante und klinisch relevante Reduktion der Krankheitsaktivität bei der Autoimmunerkrankung, systemischer Lupus erythematodes (SLE) gezeigt hat. Das Pharmaunternehmen erklärte, dass in der Tulip-SC-Studie 56,2 Prozent der Patienten, die Saphnelo erhielten, in Woche 52 eine Reduktion der Krankheitsaktivität erreichten, verglichen mit 37,1 Prozent in der Placebogruppe. Dies entspricht den Ergebnissen früherer Studien.

Die vollständigen Ergebnisse bestätigten die Erkenntnisse der Zwischenanalyse, die laut AstraZeneca "statistisch signifikant" war. Sharon Barr, Executive Vice President, BioPharmaceuticals R&D bei AstraZeneca, sagte: "Diese Ergebnisse bestätigen den einzigartigen Ansatz von Saphnelo, den Typ-1-Interferonrezeptor zur Reduktion der Krankheitsaktivität zu adressieren, mit dem zusätzlichen Vorteil der subkutanen Selbstverabreichung. Die Tulip-SC-Ergebnisse bauen auf der überzeugenden Evidenzbasis für Saphnelo auf, die Patienten geholfen hat, Remission zu erreichen und die Abhängigkeit von oralen Kortikosteroiden signifikant zu reduzieren – was unseren Anspruch, die Lupus-Behandlung zu transformieren, weiter unterstreicht."

Saphnelo als intravenöse Infusion ist für die Behandlung von moderatem bis schwerem SLE in mehr als 70 Ländern weltweit zugelassen, darunter die USA, die EU und Japan. In anderen Ländern, darunter China, laufen noch regulatorische Prüfungen.

Die Aktie von AstraZeneca ist am Dienstag (13:00 MEZ) 0,87 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 156,55 Euro (135,56 GBP). Während die Deutsche Bank Mitte Dezember ein "Sell"-Rating zu einem Kursziel von 105 GBP vergab, gaben kurz vorher JPMorgan und Bernstein mit 160 GBP und 184 GBP "Buy"-Ratings zu hohen Kurszielen ab.

