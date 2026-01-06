ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Deutz auf 11,50 Euro - 'Buy'
- Warburg Research hebt Deutz-Kursziel auf 11,50 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Buy" für Deutz-Aktien.
- Übernahme von Frerk Aggregatebau als Grund genannt.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 11,30 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus der Übernahme von Frerk Aggregatebau durch den Motorenbauer, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deutz bleibe einer der aussichtsreichsten Werte, um die Erholung der europäischen Wirtschaft zu spielen./rob/mf/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 9,135 auf Tradegate (06. Januar 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +7,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +9,17 %/+20,09 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 11,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutz - 630500 - DE0006305006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.linkedin.com/in/dr-sebastian-c-schulte-294ab753/
Ein Trip nach Berlin, der sich gelohnt hat. Denn der Austausch mit Verteidigungsminister Boris Pistorius, Wirtschaftsministerin https://www.linkedin.com/in/katherinareiche/ und zahlreichen Kollegen aus der Industrie hat deutlich gezeigt: Wir sind als deutsche Industrie bereit, unsere Fähigkeiten deutlich stärker für die Verteidigungsfähigkeit in Deutschland und Europa einzubringen. Und es passiert bereits eine Menge.
Für https://www.linkedin.com/company/deutzofficial/ nehme ich vier zentrale Erkenntnisse mit:
1️⃣ Skalierbarkeit ist ein strategischer Vorteil – und DEUTZ ist dafür aufgestellt.
Mit unseren Werken in Köln, Ulm und Herschbach, unserer hohen Fertigungstiefe und einem starken Entwicklungs- und Servicenetzwerk in Deutschland, Europa und den USA sind wir sofort liefer- und skalierfähig.
2️⃣ Resilienz entsteht durch Dual-Use-Kompetenz.
Wir sichern nicht nur die Lieferfähigkeit für den Verbrennungsmotor, sondern bauen parallel robuste Lieferketten für neue Antriebstechnologien auf – batterieelektrisch, hybrid und softwareintensiv.
Ob Baumaschine, Landmaschine, geschütztes Fahrzeug oder Drohne: Verfügbarkeit zählt. Und genau darauf arbeiten wir hin.
3️⃣ Die Zeitenwende wirkt als Innovationskatalysator.
Unsere Teams bei DEUTZ entwickeln seit über 160 Jahren Lösungen für die Herausforderungen ihrer Zeit. Die aktuelle sicherheitspolitische Lage setzt neue Impulse frei: in der Antriebstechnik, in Energieversorgungslösungen und in der Zusammenarbeit mit jungen Defence-Tech-Unternehmen.
4️⃣ Was es jetzt braucht: Mut zur Entscheidung – bei allen Beteiligten.
DEUTZ hat im Februar 2022 nicht gezögert: Wir haben den Defence-Bereich ausgebaut, neue Produkte auf den Weg gebracht und eine eigene, agile Defence Business Unit aufgebaut.
Ministerin Reiche hat es treffend formuliert: Entwicklungszyklen werden kürzer. Das heißt wir dürfen uns nicht davor scheuen, Produkte schnell zu industrialisieren, auch wenn sie bald von neuen Generationen abgelöst werden könnten. Was zählt, ist Geschwindigkeit.
Vielen Dank an Minister Pistorius und Ministerin Reiche für den offenen, konstruktiven Austausch – ebenso wie allen Vertreterinnen und Vertretern der Ministerien, der Verbände und der teilnehmenden Unternehmen, die diesen Gipfel zu einem wichtigen Schritt nach vorne gemacht haben.
Bild: https://media.licdn.com/dms/image/v2/D5622AQFHoTODOvbP7A/feedshare-shrink_800/B56Zrf9wfSLYAk-/0/1764694100720?e=1766620800&v=beta&t=CTgpXKi1Kr99TuHLrw3rGoxXCFCQJa6DnIxkxfssNFE
Ich sehe nur einen Dummbasher!
Kissigs Nebenwerte-Analyse zu Deutz: Wandel vom traditionellen Motorenbauer zum breit aufgestellten Systemanbieter
u.a.
- Das Unternehmen verfolgt mit "Deutz Classic" (Diesel- und Gasmotoren) und "Deutz Green" (alternative Antriebe wie Wasserstoff und Elektro) eine Zwei-Säulen-Strategie.
- Mit der "Dual+"-Strategie setzt Deutz neben dem klassischen Geschäft und alternativen Antrieben auch auf Diversifikation, etwa in den Defence-Sektor.
- Die Übernahme der Sobek Group markiert den Einstieg in den Drohnen- und Verteidigungsmarkt und soll das Unternehmen profitabler und zukunftssicherer machen.
- Die Aktie notiert im Peergroup-Vergleich mit einem Risikoanschlag, doch die jüngsten Geschäftszahlen rechtfertigen die Skepsis nicht. Das bietet zusätzliches Potenzial.
Disclaimer: Habe Deutz weder auf meiner Beobachtungsliste noch im Depot/Wiki.
Posted by Michael C. Kissig am 11.9.25