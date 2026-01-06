    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsSDAX IndexvorwärtsNachrichten zu SDAX
    Trotz stagnierender Wirtschaft: Pfando stellt Weichen auf Expansion

    Die Wirtschaft schwächelt – Pfando wächst. Mit neuen Filialen in Österreich und der Schweiz startet der Sale-and-Rent-back-Spezialist seine Europa-Expansion und reagiert auf steigenden Liquiditätsbedarf.

    Trotz stagnierender Wirtschaft: Pfando stellt Weichen auf Expansion
    Foto: © Freepik, standret

    Während unter anderem der Ifo-Geschäftsklimaindex weiterhin keine positiven Nachrichten für die wirtschaftliche Lage zu vermelden hat, sorgt die Pfando-Unternehmensgruppe für ihre eigenen positiven Konjunkturprognosen und setzt den schon seit längerer Zeit laufenden Wachstumskurs konsequent fort, indem sie den offiziellen Start ihrer europäischen Expansion bekannt gibt.

    Nachdem der Sale-and-Rent-back-Spezialist mit über 50 deutschen Filialen sein Geschäft in der Bundesrepublik zu einem flächendeckenden Netz ausgebaut hat, erfolgte nun die Eröffnung mehrerer neuer Filialstandorte in den Nachbarländern Österreich und der Schweiz. Damit will das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach flexiblen Liquiditätslösungen reagieren und gleichzeitig noch mehr Kundennähe in der gesamten DACH-Region schaffen.

    Dazu erklärt Geschäftsführer Tobias Renkel:

    „Mit dem erfolgreichen Markteintritt in der Schweiz und in Österreich schlagen wir ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte auf. Unsere internationale Expansion verläuft schneller und erfolgreicher als geplant. Wir freuen uns, unseren Service nun auch über Deutschland hinaus anbieten zu können und damit noch mehr Menschen eine schnelle, unkomplizierte Lösung für kurzfristige Liquidität zu bieten.“

    Um in den beiden Alpenstaaten eine vergleichbare flächendeckende Versorgung zu erzielen, eröffnete Pfando jeweils mehrere Filialen:

    Österreich:

    - Graz
    - Innsbruck
    - Linz
    - Salzburg
    - Wien

    Schweiz:

    - Basel
    - Bern
    - Genf
    - Zürich

    Damit startet die Pfando-Gruppe mit nunmehr über 60 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in das Jahr 2026.

    Das Sale-and-Rent-back-Prinzip von Pfando

    Gegründet wurde die Unternehmensgruppe 2010 in Berlin als Finanzdienstleister mit dem Schwerpunkt Automobilität. Dabei versteht sich Pfando explizit als Alternative zum klassischen Autopfandhaus bzw. Kfz-Pfandhaus.

    Das Prinzip ist unter dem Namen Sale and Rent back bekannt. Nach einer telefonischen oder Online-Kontaktaufnahme mit Pfando erhält der Kunde sofort einen Vor-Ort-Termin in einer für ihn passend gelegenen Filiale. Dort erfolgt eine Begutachtung des Fahrzeugs zur Wertermittlung, gefolgt von einem ausführlichen Beratungsgespräch.

    Sollten die Konditionen dem Kunden zusagen, erfolgt bei Vertragsunterzeichnung noch am selben Tag eine Auszahlung der vereinbarten Summe. Im Anschluss mietet der Kunde sein Fahrzeug zurück und kann es dadurch unverzüglich weiternutzen, während er in den darauffolgenden Monaten die Miete für den Wagen bis zum Vertragsende an Pfando weiterzahlt.

    Da Pfando nicht nur PKW-Besitzer zu seinen Kunden zählt, sondern das Konzept für eine breit aufgestellte Riege von Fahrzeugen aller Art anbietet, spricht es eine breite Zielgruppe an.


    Seyit Binbir
    Seyit Binbir ist Börsenexperte und Wegbereiter vieler Unternehmen im digitalen Sektor. Seine Erfahrungen und Analysen veröffentlicht er als Redakteur in verschiedenen Börsenpublikationen, damit auch andere von seiner Leidenschaft für Aktien profitieren.
