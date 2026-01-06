W. L. GORE & ASSOCIATES ÜBERNIMMT CONFORMAL MEDICAL UND BAUT SEINE PRÄSENZ IM BEREICH DER ENDOVASKULÄREN BEHANDLUNGEN AUS

NEWARK, Delaware, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore), ein weltweit tätiges Materialwissenschaftsunternehmen, das sich der Transformation von Branchen und der Verbesserung der Lebensqualität verschrieben hat, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Conformal Medical, Inc. geschlossen hat, einem innovativen Medizintechnikunternehmen, das das in der Erprobung befindliche CLAAS AcuFORM-System entwickelt, eine Technologie der nächsten Generation zur Verschließung des linken Herzohrs (LAAO). Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang 2026 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.

„Das in der Erprobung befindliche CLAAS AcuFORM-System steht für eine transformative, wissenschaftlich fundierte Innovation, die unser langfristiges Engagement für die Verbesserung der Patientenversorgung widerspiegelt", sagte Bret Snyder, Vorstandsvorsitzender und CEO von W. L. Gore & Associates. „Es passt ideal zu unserem endovaskulären Portfolio und ergänzt unsere bestehenden Herzprodukte hervorragend. Als privat geführtes Unternehmen, das auf wissenschaftlicher Innovation basiert, sucht Gore weiterhin sorgfältig nach Möglichkeiten und Partnerschaften, die unsere Fähigkeit verbessern, durch die Arbeit aller unserer Geschäftsbereiche Leben zu verbessern, einschließlich der Erweiterung unserer Möglichkeiten, Kliniker zu unterstützen und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern."

Das in der Erprobung befindliche Conformal CLAAS AcuFORM System verfügt über ein Nitinol-Endoskelett mit einem proprietären Schaummatrix-Implantat, das so konzipiert ist, dass es sich mit weniger Größen an ein breiteres Spektrum von Anatomien des linken Vorhofohrs (LAA) anpasst. Das in zwei Größen erhältliche Gerät hat das Potenzial, die LAAO zu einem Eingriff zu machen, der am selben Tag durchgeführt werden kann, wodurch die klinische Praxis von Vollnarkosen und Übernachtungen im Krankenhaus wegkommt. Das in der Erprobung befindliche CLAAS AcuFORM-System befindet sich derzeit in der klinischen Testphase und ist nicht für den kommerziellen Gebrauch verfügbar.