Silber mit Rally: +2,27 % in 24h auf 78,34 USD

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 78,34. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 27,62879USD. Heute notiert Silber bei 78,34USD. Ihr Einsatz wäre nun 28.354,5USD wert – ein Zuwachs von +183,54 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Der Silberpreis hat in den letzten 14 Tagen stark zugelegt, was zu hohen Gewinnen geführt hat, jedoch auch Risiken birgt. Die CoT-Daten deuten auf weiteres Aufwärtspotenzial hin, da keine extremen Positionierungen vorliegen. Anleger sind optimistisch, was die Kursentwicklung betrifft.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.