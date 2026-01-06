Diese 2 deutschen Industrie-Aktien überraschen mit jeweils 25 % Kurspotenzial

Mit Frerk wächst das Energiegeschäft von Deutz auf einen annualisierten Umsatz von rund 280 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch Blue Star, Magi Deutz sowie die chinesischen Generatoraktivitäten. Für das laufende Jahr rechnen die Analysten mit einem Frerk-Umsatz von nahezu 100 Millionen Euro. Das Energiegeschäft würde dann etwas mehr als zehn Prozent zum Konzernumsatz beitragen und erstmals eine echte globale Reichweite erreichen.

Die Analysten von Warburg Research sehen Deutz strategisch gestärkt. Ausschlaggebend ist die Übernahme der Frerk Aggregatebau GmbH, die Mitte Dezember abgeschlossen wurde und das Energiegeschäft des Motorenherstellers deutlich erweitert.

Frerk ist bislang stark in Deutschland verankert. Rund 85 Prozent des Umsatzes entfallen auf den Heimatmarkt. Weitere 15 Prozent kommen aus dem europäischen Ausland, wobei Norwegen, Frankreich und die Schweiz jeweils etwa drei Prozent beisteuern. Das Unternehmen fertigt Stromaggregate und Notstromsysteme mit Leistungen von bis zu vier Megawatt und ergänzt damit das Portfolio von Blue Star im Hochleistungsbereich. Hinzu kommt Know-how bei schlüsselfertigen Anlagen, Steuerungs- und Schaltsystemen.

Besonders wertvoll ist aus Sicht von Warburg der direkte Zugang zu Rechenzentrumskunden. Dieser Markt macht derzeit rund die Hälfte des Frerk-Umsatzes aus. In Deutschland dürfte das Segment jährlich um zehn bis 20 Prozent wachsen. In anderen europäischen Märkten erwarten die Analysten sogar etwa doppelt so hohe Wachstumsraten. Kritische Infrastrukturen stellen mit 24 Prozent den zweitgrößten Markt dar, während das Servicegeschäft aktuell rund zehn Prozent ausmacht.

Fokus der Übernahme liegt auf Wachstumssynergien

Das bestehende europäische Vertriebs- und Händlernetz von Deutz soll die regionale Expansion von Frerk beschleunigen. Entscheidend sei dabei die Verfügbarkeit von Serviceleistungen, die für die Auftragsvergabe eine zentrale Rolle spielen. Weitere Synergien ergeben sich aus der industriellen Struktur, der Größe und der Lieferkette von Deutz.

Warburg verweist unter anderem auf das spanische Werk, in dem bereits ein Demonstrator für ein Wasserstoff-Generatorset steht. Zudem könnte geistiges Eigentum von Frerk auf die US-Tochter Blue Star übertragen werden.

Die Akquisition wird fremdfinanziert. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu operativem Ergebnis dürfte dadurch von 1,4 Ende des dritten Quartals 2025 auf rund 2,0 steigen. Je nach Cashflow-Entwicklung könnte der Wert jedoch auch niedriger ausfallen. Warburg hat seine Schätzungen angepasst und bestätigt die Kaufempfehlung. Das Kursziel steigt auf 11,50 Euro. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von gut 25 Prozent.

Deutz bleibe eine Top-Wette auf eine europäische Konjunkturerholung, die durch deutsche Infrastrukturausgaben oder einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine gestützt werden könnte.

Auch bei Dürr positive Signale

Kurz vor Jahresende hob der Anlagenbauer seine Prognose für den freien Cashflow auf 100 bis 200 Millionen Euro an, nach zuvor null bis 50 Millionen Euro. Die Anpassung resultierte vor allem aus beschleunigten Kundenzahlungen und zeitlich verschobenen Steuerabflüssen.

Die Analysten von Warburg werten diese Entwicklung nicht als reinen Sondereffekt. Kundenzahlungen seien häufig an Vertragsabschlüsse oder Projektmeilensteine gekoppelt. Die Anhebung gilt daher als Hinweis auf eine effiziente Projektabwicklung, stabile Umsätze und einen robusten Auftragseingang im vierten Quartal. Das untere Ende der Jahresprognose impliziert einen Anstieg der Auftragseingänge um mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorquartal und um mehr als zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zudem rechnen die Analysten im vierten Quartal mit einem Umsatzwachstum von rund fünf Prozent, nachdem die Erlöse in den ersten neun Monaten noch rückläufig waren. Das dürfte sich positiv auf Margen und Ergebnis auswirken.

Warburg Research erwartet ein Plus des bereinigten operativen Ergebnisses von 17 Prozent im Schlussquartal. Die spürbare Dynamik senkt aus Sicht der Analysten das Investitionsrisiko und sollte vom Kapitalmarkt honoriert werden.

2025 – ein Jahr des Umbruchs

Mit dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts Ende Oktober und der Trennung von Agramkow reduzierte sich der Konzernumsatz um rund 500 Millionen Euro. Gleichzeitig wurde die Struktur verschlankt. Die Zahl der Segmente sinkt von fünf auf drei. Das vereinfacht die Organisation und schärft den Fokus auf nachhaltige Automatisierung.

Warburg bewertet diese Neuausrichtung positiv. Die frühere Struktur sei zunehmend komplex und operativ schwerfällig gewesen. Die Transparenz der Berichterstattung und die operative Steuerbarkeit dürften sich nun deutlich verbessern. Zudem erwarten die Analysten eine sehr robuste Bilanz mit einem bereinigten Verschuldungsgrad von unter eins.

Die Gewinnschätzungen bleiben weitgehend unverändert. Dennoch hebt Warburg das Kursziel auf 29,50 Euro an. Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von gut 25 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



