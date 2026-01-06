First Phosphate kündigt erste Zahlung im Rahmen der langfristigen Abnahmevereinbarung von Phosphatkonzentrat an

Saguenay, Quebec – 6. Januar 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich, eine erste Zahlung im Rahmen einer Änderung seiner bestehenden langfristigen Abnahmevereinbarung von Phosphatkonzentrat in Form einer Absichtserklärung (Letter of Intent, „LOI“) mit einem bestehenden Partner (der „Käufer“) bekannt zu geben.

Der Käufer hat sich bereit erklärt, eine pauschalierte Vorauszahlung (die „pauschalierte Vorauszahlung“) in Höhe von 530.000 USD an First Phosphate zu leisten. Damit soll das Unternehmen beim weiteren Ausbau des Phosphatbergbauprojekts Bégin-Lamarche bis hin zu einer Machbarkeitsstudie und allfälligen Förderentscheidung unterstützt werden.

First Phosphate hat am 4. Dezember 2024 eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) seines Phosphatprojekts Bégin-Lamarche abgeschlossen. Darin werden unter anderem zusätzliche Bohr- und Explorationsarbeiten empfohlen, um bestimmte Mineralressourcen der vermuteten Kategorie in Mineralressourcen der angedeuteten Kategorie bzw. bestimmte Mineralressourcen der angedeuteten Kategorie in Mineralressourcen der sicheren Kategorie umzuwandeln. First Phosphate absolviert zurzeit ein 30.000 Meter umfassendes Bohrprogramm, das voraussichtlich bis April 2026 abgeschlossen wird. Ziel ist es, das Geomodell in Bezug auf die entsprechenden Mineralressourcen fertigzustellen, auf dessen Grundlage dann eine Entscheidung über die Durchführung einer Machbarkeitsstudie getroffen wird. Sollte First Phosphate beschließen, keine Machbarkeitsstudie durchzuführen, oder die Entscheidung in Bezug auf einen Förderbetrieb negativ ausfallen, wird die pauschalierte Vorauszahlung dem Käufer rückerstattet.

Außerdem hat das Unternehmen im Rahmen der am 9. April 2024 unterzeichneten Kooperationsvereinbarung 240.132 Aktien als Gegenleistung für die Explorations- und Erschließungsaktivitäten, die das Unternehmen im Kalenderjahr 2025 auf den Ländereien der First Nation durchgeführt hat, an die Pekuakamiulnuatsh First Nation übertragen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zu First Phosphate in dieser Pressemitteilung wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist Chefgeologe von First Phosphate und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure of Mineral Projects („NI 43-101“).