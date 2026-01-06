Woidke handelt in Brandenburg verantwortungslos

POTSDAM (dpa-AFX) - Die BSW-Bundesvorsitzende Amira Mohamed Ali macht der SPD wegen des Bruchs der Koalition in Brandenburg schwere Vorwürfe. Ministerpräsident Dietmar Woidke handele verantwortungslos, sagte Mohamed Ali, nachdem Woidke das Bündnis mit dem BSW beendet hatte. "Er ebnet damit einer SPD/CDU Regierung den Weg, die von den Bürgern klar abgewählt wurde", kritisierte die BSW-Chefin.

Woidke hatte erklärt, wegen des "Zerfalls" der BSW-Fraktion seien Basis und Mehrheit der Koalition nicht mehr gegeben. Er will zunächst mit einer Minderheitsregierung weiterarbeiten und strebt Koalitionsverhandlungen mit der CDU an.