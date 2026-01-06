BARCLAYS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Jüngste Gespräche mit dem Farben- und Lackhersteller hätten erkennen lassen, dass die Nachfrage nach Beschichtungen in Nordamerika im vierten Quartal weiter gesunken sei und das starke Wachstum bei Reparaturlacken keinen Rückenwind mehr bringen könnte, schrieb Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 57,84EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.