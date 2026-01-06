UBS stuft ENI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Den Angriff der USA auf Venezuela betrachte er als leicht negativ für den Ölpreis, da eine Erholung der dortigen Produktion wahrscheinlich sei, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Unternehmen mit einem direkten Engagement in Venezuela sei es aber potenziell unterstützend, da dies mittelfristig neue Möglichkeiten für Produktionswachstum eröffne. Unter den europäischen Ölkonzernen dürften Repsol und Eni am meisten davon profitieren, aber auch Shell und BP./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 16,68EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

