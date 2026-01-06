UBS stuft ENI auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Den Angriff der USA auf Venezuela betrachte er als leicht negativ für den Ölpreis, da eine Erholung der dortigen Produktion wahrscheinlich sei, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Unternehmen mit einem direkten Engagement in Venezuela sei es aber potenziell unterstützend, da dies mittelfristig neue Möglichkeiten für Produktionswachstum eröffne. Unter den europäischen Ölkonzernen dürften Repsol und Eni am meisten davon profitieren, aber auch Shell und BP./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 16,68EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
