Radikaler Vorschlag der FDP
Alte Gesetze auslaufen lassen
Für Sie zusammengefasst
- Radikale Entrümpelung des deutschen Rechts gefordert.
- Alle seit 2000 beschlossenen Gesetze sollen auslaufen.
- Null-Risiko-Mentalität als Hauptproblem kritisiert.
Foto: Siarhei - 356130783
STUTTGART (dpa-AFX) - Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Dürr hat eine radikale Entrümpelung des deutschen Rechts vorgeschlagen. Beim traditionellen Dreikönigstreffen in der Stuttgarter Oper schlug er vor, in einer kommenden Wahlperiode zum Ende der Legislatur "alle Gesetze in Deutschland, die seit 2000 beschlossen worden sind", komplett auslaufen zu lassen. Dann habe eine neue Bundesregierung vier Jahre Zeit, sich um die Gesetze zu kümmern, die man wieder einführen wolle, sagte Dürr - "und zwar nur die, die sinnvoll sind".
Das Hauptproblem in Deutschland sei die Null-Risiko-Mentalität, kritisierte Dürr. "Wer nichts riskiert, der riskiert am Ende unter Umständen alles."/poi/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen