JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Der Pharmakonzern dürfte ein solides Quartal hinter sich haben, schrieb Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Zahlen. Seine Gewinnprognose (Core EPS) für das Schlussviertel 2025 liege 1 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 155,8EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
