    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr als eine halbe Million neue Elektroautos 2025 in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Nachfrage nach Elektroautos 2025 stark gestiegen.
    • 545.000 BEV-Neuzulassungen, 45% mehr als 2024.
    • Neue Kaufprämie soll Absatz weiter ankurbeln.
    Mehr als eine halbe Million neue Elektroautos 2025 in Deutschland
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Elektroautos hat im vergangenen Jahr wieder deutlich angezogen. Mehr als 545.000 reine Batterieautos (BEV) sind im Gesamtjahr 2025 neu auf die Straße gekommen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das waren 45 Prozent mehr als im äußerst schwachen Vorjahr. Damals war wegen des überraschenden Aus für die sogenannte Umweltprämie der Absatz eingebrochen.

    Fachleute sehen deshalb noch keinen echten Hochlauf bei der Elektromobilität in Deutschland. "Die Zahlen deuten auf den ersten Blick auf einen Elektro-Boom hin", teilte Verkehrsexperte Constantin Gall von der Beratungsgesellschaft EY mit. "Tatsächlich aber gleicht das starke Wachstum des Jahres 2025 nur den Absatzeinbruch des Jahres 2024 aus." Im Vergleich zu 2023 liege die Steigerung bei lediglich rund vier Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    113,45€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 10,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    89,62€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 7,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der erhoffe Hochlauf vollziehe sich deutlich langsamer und zäher als erwartet. Auch aus Sicht des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) bleibt die Entwicklung des E-Absatzes hinter den Erwartungen zurück.

    Neue Kaufprämie geplant

    Gleichwohl war nahezu jede fünfte Neuzulassung im vergangenen Jahr ein BEV. Ihr Anteil an allen Neuzulassungen legte mit gut 19 Prozent um rund 5,6 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich zu. Die Bundesregierung hatte im Oktober die Wiedereinführung einer E-Auto-Kaufprämie angekündigt, die im Laufe dieses Jahres kommen soll. Das könnte den Absatz weiter ankurbeln.

    Insgesamt hat die Nachfrage nach Neuwagen insbesondere zum Jahresende über alle Antriebsarten hinweg angezogen. Im Gesamtjahr 2025 kamen in Deutschland dem KBA zufolge rund 2,9 Millionen Pkw neu auf die Straßen. Das waren rund 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Wachstum liege leicht über den Prognosen der Hersteller, teilte VDIK-Chefin Imelda Labbé mit.

    Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet für das laufende Jahr mit einem leichten Wachstum. Insgesamt könnten demnach rund 2,95 Millionen Autos neu zugelassen werden. Vom bisherigen Rekordjahr 2019, also vor der Pandemie, sind aber auch diese Zahlen noch deutlich entfernt. Damals wurden bezogen auf die Prognose für 2026 fast 20 Prozent mehr Neuwagen zugelassen./maa/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 93,58 auf Tradegate (06. Januar 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -1,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Bil..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 379,40US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von -60,89 %/+30,38 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mehr als eine halbe Million neue Elektroautos 2025 in Deutschland Die Nachfrage nach Elektroautos hat im vergangenen Jahr wieder deutlich angezogen. Mehr als 545.000 reine Batterieautos (BEV) sind im Gesamtjahr 2025 neu auf die Straße gekommen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das waren 45 Prozent …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     