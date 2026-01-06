RBC stuft BP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal schwaches für die Energiekonzerne, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Angesichts der eingetrübten Aussichten für die Öl- und Gaspreise dürften die Sektorunternehmen eine vorsichtige Haltung bei den Investitionen 2026 einnehmen./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:57 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 5,046EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,00 £ , was eine Steigerung von +14,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer