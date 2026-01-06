RBC stuft BP auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal schwaches für die Energiekonzerne, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Angesichts der eingetrübten Aussichten für die Öl- und Gaspreise dürften die Sektorunternehmen eine vorsichtige Haltung bei den Investitionen 2026 einnehmen./edh/ajx
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 5,046EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.
