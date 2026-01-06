MORGAN STANLEY stuft Brenntag auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Brenntag von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 50 Euro gesenkt. Die Aktien des Chemikalienhändlers erschienen angesichts ihrer niedrigen Bewertungskennzahlen günstig, sie sehe in puncto organische Geschäftserholung aber noch kein Licht am Ende des Tunnels, schrieb Annelies Vermeulen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem laste der zunehmende Wettbewerb aus China auf den Kursen./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 47,99EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY
Analyst: Annelies Vermeulen
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Annelies Vermeulen
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte