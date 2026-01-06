    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVistra AktievorwärtsNachrichten zu Vistra

    Stromhunger der Zukunft

    1001 Aufrufe 1001 0 Kommentare 0 Kommentare

    Energie für Rechenzentren: Ein Stromdeal, der die Börse elektrisiert!

    Vistra greift tief in die Tasche, um den Stromhunger von Rechenzentren zu stillen. Anleger feiern den Schritt. Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    • Vistra kauft Cogentrix Energy für 4 Mrd. USD.
    • Anleger feiern Kursanstieg nach Übernahmeankündigung.
    • Analysten sehen großes Potenzial, Kursziel 217 USD.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Stromhunger der Zukunft - Energie für Rechenzentren: Ein Stromdeal, der die Börse elektrisiert!
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Nachdem die Vistra-Aktie den Montag mit einem Minus von 1,39 Prozent beendete, legte sie am Dienstag vorbörslich um 4,56 Prozent auf 170,44 US-Dollar zu (Stand 13:36 Uhr MEZ). Grund dafür ist eine Ankündigung des Unternehmens am späten Montagabend, wie Barron’s berichtete.

    Vistra

    +3,70 %
    +5,45 %
    +1,43 %
    -16,26 %
    +3,07 %
    +659,11 %
    +749,98 %
    +1.016,25 %
    ISIN:US92840M1027WKN:A2DJE5

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vistra Energy!
    Long
    154,01€
    Basispreis
    1,52
    Ask
    × 8,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    193,89€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 7,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vistra einigt sich mit der Quantum Capital Group auf den Kauf von Cogentrix Energy. Der Preis beträgt 4 Milliarden US-Dollar. Die Finanzierung erfolgt über Barmittel, Aktien und Schuldtiteln. Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Behörden und wird für die Zeit zwischen Mitte und Ende 2026 erwartet.

    Zum Paket gehören 10 Gaskraftwerke mit einer Leistung von rund 5.500 Megawatt. Es ist bereits die zweite große Transaktion innerhalb eines Jahres. Im Mai übernimmt Vistra für 1,9 Milliarden US-Dollar sieben weitere Gaskraftwerke von Lotus Infrastructure Partners.

    Stromhunger der Rechenzentren

    Das in Texas ansässige Unternehmen reagiert damit auf die stark steigende Nachfrage nach Strom. Treiber sind sogenannte Hyperscaler. Sie betreiben riesige Rechenzentren für Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Diese Anlagen benötigen enorme Mengen Energie.

    Anleger honorieren die Strategie. Die Kursreaktion deutet auf Vertrauen in den langfristigen Plan hin.

    Analysten sehen erheblichen Mehrwert

    Auch Analysten äußern sich positiv. Sophie Karp von KeyBanc bezeichnet die Transaktion als "strategisch und finanziell überzeugend für Vistra". Sie verweist auf die Bewertung. Der Kaufpreis entspreche rund 730 US-Dollar je Kilowatt. Das liege deutlich unter dem aktuellen Portfolio von Vistra mit etwa 1.700 US-Dollar je Kilowatt.

    "Der Erwerb des Cogentrix-Portfolios zu weniger als der Hälfte der Vistra-Bewertung bedeutet einen erheblichen Wertzuwachs", sagt Karp. Die Übernahme helfe zudem, "die steigende Nachfrage von Rechenzentren und industrieller Last zu bedienen". Karp stuft die Aktie mit Kaufen ein. Ihr Kursziel liegt bei 217 US-Dollar. Das entspreche einem möglichen Plus von 33 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Vistra Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,46 % und einem Kurs von 145,2EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stromhunger der Zukunft Energie für Rechenzentren: Ein Stromdeal, der die Börse elektrisiert! Vistra greift tief in die Tasche, um den Stromhunger von Rechenzentren zu stillen. Anleger feiern den Schritt. Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     