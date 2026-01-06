Energie für Rechenzentren: Ein Stromdeal, der die Börse elektrisiert!

Nachdem die Vistra-Aktie den Montag mit einem Minus von 1,39 Prozent beendete, legte sie am Dienstag vorbörslich um 4,56 Prozent auf 170,44 US-Dollar zu (Stand 13:36 Uhr MEZ). Grund dafür ist eine Ankündigung des Unternehmens am späten Montagabend, wie Barron’s berichtete.

Vistra einigt sich mit der Quantum Capital Group auf den Kauf von Cogentrix Energy. Der Preis beträgt 4 Milliarden US-Dollar. Die Finanzierung erfolgt über Barmittel, Aktien und Schuldtiteln. Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Behörden und wird für die Zeit zwischen Mitte und Ende 2026 erwartet.

Zum Paket gehören 10 Gaskraftwerke mit einer Leistung von rund 5.500 Megawatt. Es ist bereits die zweite große Transaktion innerhalb eines Jahres. Im Mai übernimmt Vistra für 1,9 Milliarden US-Dollar sieben weitere Gaskraftwerke von Lotus Infrastructure Partners.

Stromhunger der Rechenzentren

Das in Texas ansässige Unternehmen reagiert damit auf die stark steigende Nachfrage nach Strom. Treiber sind sogenannte Hyperscaler. Sie betreiben riesige Rechenzentren für Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Diese Anlagen benötigen enorme Mengen Energie.

Anleger honorieren die Strategie. Die Kursreaktion deutet auf Vertrauen in den langfristigen Plan hin.

Analysten sehen erheblichen Mehrwert

Auch Analysten äußern sich positiv. Sophie Karp von KeyBanc bezeichnet die Transaktion als "strategisch und finanziell überzeugend für Vistra". Sie verweist auf die Bewertung. Der Kaufpreis entspreche rund 730 US-Dollar je Kilowatt. Das liege deutlich unter dem aktuellen Portfolio von Vistra mit etwa 1.700 US-Dollar je Kilowatt.

"Der Erwerb des Cogentrix-Portfolios zu weniger als der Hälfte der Vistra-Bewertung bedeutet einen erheblichen Wertzuwachs", sagt Karp. Die Übernahme helfe zudem, "die steigende Nachfrage von Rechenzentren und industrieller Last zu bedienen". Karp stuft die Aktie mit Kaufen ein. Ihr Kursziel liegt bei 217 US-Dollar. Das entspreche einem möglichen Plus von 33 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

