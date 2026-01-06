    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Wassersportmesse Boot schippert ihrem Start entgegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Messe "Boot" in Düsseldorf startet bald, Vorbereitungen laufen.
    • Größte Jacht: San Lorenzo SD90, 27,4 m, 9,8 Mio. Euro.
    • Über 1.500 Aussteller, 200.000 Besucher erwartet.
    Die Wassersportmesse Boot schippert ihrem Start entgegen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Vor der weltgrößten Wassersportmesse "Boot" füllen sich die Düsseldorfer Messehallen allmählich. Nachdem die ersten Luxusjachten bereits im Dezember angelandet waren, kam am Dienstag ein mit sieben Jachten beladenes Transportschiff auf dem Rhein neben der Düsseldorfer Messe an. Darunter war auch die größte und schwerste Jacht des Branchentreffs, der vom 17. bis 25. Januar in der Landeshauptstadt stattfindet.

    Die besonders große Jacht der italienischen Werft San Lorenzo bringt es den Angaben zufolge bei einer Länge von 27,4 Metern und sieben Metern Breite auf ein Gewicht von 112 Tonnen, ihr Preis liegt je nach Ausstattung bei 8,5 bis 9,8 Millionen Euro. Sein Tank hat Platz für 13.000 Liter Öl. Die anderen sechs angekommenen Jachten sind zwischen 26 und 84 Tonnen schwer, darunter war ein Boot des italienischen Unternehmens Azimut-Benetti für einen Preis von bis zu 7,6 Millionen Euro.

    Die Luxusjachten wurden in langwieriger Präzisionsarbeit über eine Brücke auf einen Tieflader gezogen und an Land gebracht. Die Verladung des größten Bootes der Messe - der San Lorenzo SD90 - wurde erst am Nachmittag erwartet. Bei der "Boot" präsentieren sich Messeangaben zufolge rund 1.500 Firmen und Organisationen aus 67 Ländern. Erwartet werden mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher./wdw/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Die Wassersportmesse Boot schippert ihrem Start entgegen Vor der weltgrößten Wassersportmesse "Boot" füllen sich die Düsseldorfer Messehallen allmählich. Nachdem die ersten Luxusjachten bereits im Dezember angelandet waren, kam am Dienstag ein mit sieben Jachten beladenes Transportschiff auf dem Rhein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     