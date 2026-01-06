    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMetaplanet AktievorwärtsNachrichten zu Metaplanet

    Starke Kursgewinne

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Metaplanet-Aktie explodiert – Krypto-Rallye treibt Treasury-Unternehmen an

    Die Metaplanet-Aktie schießt nach oben, da eine breite Krypto-Rallye Treasury-Firmen und Krypto-Aktien zum Jahresbeginn wieder ins Rampenlicht der Investoren drückt.

    Für Sie zusammengefasst
    Starke Kursgewinne - Metaplanet-Aktie explodiert – Krypto-Rallye treibt Treasury-Unternehmen an
    Foto: Dall-E

    Die Aktie des japanischen Bitcoin-Treasury-Unternehmens Metaplanet hat am Dienstag deutlich zugelegt und sich damit einer breiten Rallye von Krypto-bezogenen Aktien angeschlossen. Auslöser sind steigende Preise bei den wichtigsten Kryptowährungen.

    Die Metaplanet-Aktie sprang Dienstagmittag im japanischen Handel um 10,7 Prozent nach oben. Bereits am Montag hatten die in den USA gehandelten OTC-Aktien des Unternehmens um 19,17 Prozent zugelegt und bei 3,12 US-Dollar geschlossen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coinbase!
    Long
    241,15€
    Basispreis
    1,53
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    270,68€
    Basispreis
    1,49
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aggressive Bitcoin-Käufe befeuern Anlegerfantasie

    Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Aktie durch neue Angaben zu den Bitcoin-Beständen des Unternehmens. Metaplanet hatte in der vergangenen Woche offengelegt, im vierten Quartal 4.279 Bitcoin erworben zu haben. Damit belaufen sich die gesamten Bestände nun auf 35.102 BTC, was beim aktuellen Marktpreis einem Gegenwert von rund 3,29 Milliarden US-Dollar entspricht.

    Auch andere Bitcoin-Treasury-Firmen im Aufwind

    Metaplanet war nicht allein. Auch andere große Bitcoin-Treasury-Unternehmen verzeichneten Kursgewinne. Die von Michael Saylor geführte Firma Strategy legte am Montag um 4,81 Prozent auf 164,72 US-Dollar zu. Die Aktie von Mara Holdings stieg um 6,86 Prozent.

    Die Kursbewegungen fielen mit einer breiten Erholung am Kryptomarkt zusammen. Bitcoin notiert innerhalb der letzten 24 Stunden 1,15 Prozent auf 93.700 US-Dollar, nachdem der Kurs am Montag kurzzeitig die Marke von 94.000 US-Dollar überschritten hatte. Ethereum steigt um 2,24 Prozent auf 3.222 US-Dollar, während XRP mit einem Plus von 12 Prozent auf 2,37 US-Dollar besonders stark zulegte (Stand: 13:45 Uhr MESZ).

     

    US-Kryptoaktien mit kräftiger Rallye

    Auch in den USA kam es zu deutlichen Kursgewinnen bei Krypto-nahen Aktien. Besonders im Fokus stand dabei Coinbase, dessen Aktie um 7,77 Prozent auf 254,92 US-Dollar zulegte. Rückenwind kam von einer Analystenstudie der Goldman Sachs, die die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hochstufte.

    Mining-Aktien profitieren vom Stimmungsumschwung

    Auch Titel aus dem Krypto-Mining-Sektor konnten deutlich zulegen. Die Aktien von American Bitcoin Corp, einem von Eric Trump und Donald Trump Jr. unterstützten Unternehmen, sprangen um 13,48 Prozent auf 2,02 US-Dollar. Der Miner Hut 8 gewann 13,6 Prozent auf 58,25 US-Dollar, während der Mining-Hardware-Hersteller Canaan ein Plus von 8,7 Prozent verbuchte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Starke Kursgewinne Metaplanet-Aktie explodiert – Krypto-Rallye treibt Treasury-Unternehmen an Die Metaplanet-Aktie schießt nach oben, da eine breite Krypto-Rallye Treasury-Firmen und Krypto-Aktien zum Jahresbeginn wieder ins Rampenlicht der Investoren drückt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     