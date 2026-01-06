Metaplanet-Aktie explodiert – Krypto-Rallye treibt Treasury-Unternehmen an

Die Metaplanet -Aktie sprang Dienstagmittag im japanischen Handel um 10,7 Prozent nach oben. Bereits am Montag hatten die in den USA gehandelten OTC-Aktien des Unternehmens um 19,17 Prozent zugelegt und bei 3,12 US-Dollar geschlossen.

Die Aktie des japanischen Bitcoin-Treasury-Unternehmens Metaplanet hat am Dienstag deutlich zugelegt und sich damit einer breiten Rallye von Krypto-bezogenen Aktien angeschlossen. Auslöser sind steigende Preise bei den wichtigsten Kryptowährungen.

Aggressive Bitcoin-Käufe befeuern Anlegerfantasie

Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Aktie durch neue Angaben zu den Bitcoin-Beständen des Unternehmens. Metaplanet hatte in der vergangenen Woche offengelegt, im vierten Quartal 4.279 Bitcoin erworben zu haben. Damit belaufen sich die gesamten Bestände nun auf 35.102 BTC, was beim aktuellen Marktpreis einem Gegenwert von rund 3,29 Milliarden US-Dollar entspricht.

Auch andere Bitcoin-Treasury-Firmen im Aufwind

Metaplanet war nicht allein. Auch andere große Bitcoin-Treasury-Unternehmen verzeichneten Kursgewinne. Die von Michael Saylor geführte Firma Strategy legte am Montag um 4,81 Prozent auf 164,72 US-Dollar zu. Die Aktie von Mara Holdings stieg um 6,86 Prozent.

Die Kursbewegungen fielen mit einer breiten Erholung am Kryptomarkt zusammen. Bitcoin notiert innerhalb der letzten 24 Stunden 1,15 Prozent auf 93.700 US-Dollar, nachdem der Kurs am Montag kurzzeitig die Marke von 94.000 US-Dollar überschritten hatte. Ethereum steigt um 2,24 Prozent auf 3.222 US-Dollar, während XRP mit einem Plus von 12 Prozent auf 2,37 US-Dollar besonders stark zulegte (Stand: 13:45 Uhr MESZ).

US-Kryptoaktien mit kräftiger Rallye

Auch in den USA kam es zu deutlichen Kursgewinnen bei Krypto-nahen Aktien. Besonders im Fokus stand dabei Coinbase, dessen Aktie um 7,77 Prozent auf 254,92 US-Dollar zulegte. Rückenwind kam von einer Analystenstudie der Goldman Sachs, die die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hochstufte.

Mining-Aktien profitieren vom Stimmungsumschwung

Auch Titel aus dem Krypto-Mining-Sektor konnten deutlich zulegen. Die Aktien von American Bitcoin Corp, einem von Eric Trump und Donald Trump Jr. unterstützten Unternehmen, sprangen um 13,48 Prozent auf 2,02 US-Dollar. Der Miner Hut 8 gewann 13,6 Prozent auf 58,25 US-Dollar, während der Mining-Hardware-Hersteller Canaan ein Plus von 8,7 Prozent verbuchte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



