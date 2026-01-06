Nexus Uranium: Beitritt zu BIOBY für nachhaltige Entwicklung in den USA
Nexus Uranium Corp. setzt ein klares Zeichen: Mit dem Beitritt zur BIOBY-Koalition rückt verantwortungsvolle Uranförderung und nachhaltige Energieversorgung in den Fokus.
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
- Nexus Uranium Corp. ist der nationalen Koalition "Better In Our Back Yard" (BIOBY) beigetreten, die sich für verantwortungsvolle industrielle Entwicklung in den USA einsetzt.
- Die Mitgliedschaft betont Nexuses Engagement für die Gemeinschaft und die verantwortungsvolle Erschließung mineralischer Rohstoffe, insbesondere im Hinblick auf das Uranprojekt "Chord" in South Dakota.
- BIOBY unterstützt Projekte, die ökologische Verantwortung, wirtschaftliche Wertschöpfung und Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden fördern, was für Nexus von zentraler Bedeutung ist.
- Nexus strebt die Aufnahme in das "FAST-41-Programm" an, um Genehmigungsverfahren für Infrastrukturprojekte effizienter zu gestalten und die nationale Energieversorgung zu sichern.
- Der Uranmarkt erlebt eine Renaissance, unterstützt durch steigende Nachfrage, insbesondere durch den Bau neuer Kernkraftwerke in Ländern wie China und den Bedarf an emissionsarmer Energie.
- Kleine modulare Reaktoren (SMRs) werden als zukunftsträchtige Technologie angesehen, die kostengünstiger und flexibler in der Anwendung sind, was die Uranproduktion und -nachfrage weiter ankurbeln könnte.
Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,64 % im
Plus.
+0,41 %
-0,79 %
+44,50 %
+1.436,59 %
+431,65 %
+545,49 %
-76,68 %
+339,29 %
