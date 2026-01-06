    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Brandenburger CDU offen für Koalitionsgespräche

    Für Sie zusammengefasst
    • CDU bereit für Koalitionsgespräche mit SPD.
    • Woidke beendet SPD/BSW-Koalition nach Streit.
    • Politikverdrossenheit durch interne Konflikte gewachsen.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    POTSDAM (dpa-AFX) - Die Brandenburger CDU zeigt sich nach dem Bruch der SPD/BSW-Koalition bereit für ein mögliches Bündnis mit der SPD. "Brandenburg braucht jetzt Stabilität und Verlässlichkeit und wir stehen selbstverständlich als CDU zur Verfügung, darüber zu sprechen, wie die Union dazu beitragen kann", sagte CDU-Landes- und Fraktionschef Jan Redmann. "Diesen Gesprächen können wir natürlich nicht vorgreifen." Der Landesvorstand und die Fraktion hätten ihn einstimmig dazu beauftragt, solche Koalitionsgespräche vorzubereiten.

    Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte die SPD/BSW-Koalition nach wochenlangem internem Streit innerhalb des BSW für beendet erklärt. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) lehnte die Forderung der SPD nach einem Treuebekenntnis zur Koalition ab. Redmann sieht einen möglichen Vorschub für Politikverdrossenheit: "Mein allererstes Gefühl ist natürlich, dass diese Vorgänge, die wir da gerade erlebt haben, auch in den letzten Monaten schon erlebt haben, einen weiteren Beitrag zur Politikverdrossenheit im gesamten Land geleistet haben", sagte er.

    CDU regierte bereits mit SPD

    Die CDU regierte mit der SPD - mit den Grünen als weiterem Partner - bereits von 2019 bis 2024. Redmann sieht mit Blick auf Regierungschef Woidke eine gute Grundlage für Gespräche: "Das persönliche Verhältnis zwischen mir und Woidke ist in Ordnung, das ist gut, wir kennen uns seit langem. Insofern glaube ich, dass wir auch vernünftig miteinander sprechen können, wenn die SPD auf uns zukommt."/vr/mow/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
