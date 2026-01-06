American International Group Aktie verliert deutlich an Wert - 06.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die American International Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,07 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,19 %, geht es heute bei der American International Group Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AIG ist ein global führendes Versicherungsunternehmen mit einem breiten Produktportfolio und starker Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Allianz, AXA und Zurich. AIGs Alleinstellungsmerkmale sind seine globale Reichweite und umfassende Dienstleistungen.

Obwohl die American International Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,99 %.

Allein seit letzter Woche ist die American International Group Aktie damit um -2,06 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,74 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von American International Group einen Rückgang von -1,30 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

American International Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,06 % 1 Monat +8,74 % 3 Monate +3,99 % 1 Jahr +1,90 %

Informationen zur American International Group Aktie

Es gibt 540 Mio. American International Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,06 Mrd.EUR € wert.

American International Group, Inc. (NYSE: AIG) today announced that Chairman & CEO Peter Zaffino has informed the AIG Board of Directors that he intends to transition to Executive Chair of AIG and retire as CEO by mid-year after successfully leading …

American International Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die American International Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American International Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.