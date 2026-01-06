Börsen Update
Börsen Update Europa - 06.01. - OMX Stockholm 30 stark +0,86 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.957,65 PKT und steigt um +0,37 %.
Top-Werte: Daimler Truck Holding +4,89 %, Infineon Technologies +4,54 %, MTU Aero Engines +2,49 %
Flop-Werte: adidas -6,14 %, Brenntag -2,96 %, Fresenius Medical Care -1,57 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.537,49 PKT und steigt um +0,36 %.
Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +3,90 %, TKMS +3,89 %, TUI +3,26 %
Flop-Werte: TeamViewer -2,93 %, PUMA -2,64 %, Nemetschek -2,63 %
Der TecDAX steht bei 3.733,06 PKT und gewinnt bisher +0,78 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,54 %, Eckert & Ziegler +4,42 %, Carl Zeiss Meditec +3,90 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -3,16 %, TeamViewer -2,93 %, Nemetschek -2,63 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.916,32 PKT und verliert bisher -0,06 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,54 %, Iberdrola +1,77 %, Siemens +1,66 %
Flop-Werte: adidas -6,14 %, Wolters Kluwer -2,87 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,66 %
Der ATX steht bei 5.403,40 PKT und gewinnt bisher +0,09 %.
Top-Werte: EVN +1,25 %, Verbund Akt.(A) +0,96 %, Raiffeisen Bank International +0,64 %
Flop-Werte: voestalpine -1,44 %, DO & CO -0,84 %, Immofinanz -0,79 %
Der SMI bewegt sich bei 13.215,17 PKT und fällt um -0,47 %.
Top-Werte: Holcim +1,87 %, Swisscom +1,04 %, Kuehne + Nagel International +0,96 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,81 %, Sika -1,66 %, ABB -1,50 %
Der CAC 40 steht bei 8.184,15 PKT und verliert bisher -0,38 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +3,79 %, Thales +2,68 %, ENGIE +2,46 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -2,98 %, Capgemini -2,94 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,66 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.922,49 PKT und gewinnt bisher +0,86 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +1,11 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,10 %, AstraZeneca +0,84 %
Flop-Werte: ABB -1,50 %, Nordea Bank Abp -0,98 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,71 %
