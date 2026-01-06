Die Tochtergesellschaft ZenaDrone von ZenaTech ist gut positioniert, um die Nachfrage des US-Verteidigungsministeriums und der US-Regierung nach NDAA-konformen Drohnen zu bedienen, wie aus einer kürzlich veröffentlichten Bekanntmachung der FCC hervorgeht

Vancouver, British Columbia – 6. Januar 2026 / IRW-Press / ZenaTech Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für Unternehmen und Behörden spezialisiert ist, gibt heute seine strategische Ausrichtung auf die jüngsten Maßnahmen der US-Regierung zur Beschränkung neuer, im Ausland hergestellter Drohnenausrüstung bekannt, die seiner in den USA ansässigen Drohnentochter ZenaDrone eine positive Positionierung für die Nachfrage des US-Verteidigungsministeriums und der US-Regierung verschaffen könnte. Darüber hinaus haben die jüngsten Entwicklungen in Südamerika die wachsende Bedeutung von drohnenbasierter Informationsgewinnung und Lageerfassung bei US-Militäroperationen unterstrichen, was vorteilhafte Nachfragetrends für inländische, NDAA-konforme Drohnenhersteller unterstützt.

„Die jüngsten Entwicklungen bekräftigen die offensichtliche Tatsache, dass Drohnen mittlerweile eine grundlegende Rolle für nationale Sicherheitsoperationen spielen. Die USA unternehmen rasche Schritte, um vertrauenswürdige Lieferketten zu sichern und ihre Reaktion auf Drohnenbedrohungen zu verstärken“, sagte Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Wir sind davon überzeugt, dass ZenaDrone strategisch gut aufgestellt ist, um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein; dies umfasst auch unser Streben nach einer Blue-UAS-Zertifizierung, die Gewährleistung vollständig NDAA-konformer Drohnenplattformen und unsere Drohnenproduktionsanlagen in den USA. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, sichere und konforme Drohnenlösungen für ISR, Inspektion, kritische Fracht und Infrastrukturschutz bereitzustellen, die unserer Meinung nach den sich wandelnden Bedürfnissen von Verteidigungs- und Regierungskunden gerecht werden.

Am 22. Dezember 2025 veröffentlichte das Public Safety and Homeland Security Bureau der FCC (Federal Communications Commission) eine öffentliche Bekanntmachung, in der die „Covered List“ aktualisiert wurde, wodurch die Zulassung neuer, im Ausland hergestellter UAS-Systeme (Unmanned Aircraft Systems) – unter anderem Ausrüstung des marktbeherrschenden ausländischen Drohnenherstellers DJI – aufgrund von nationalen Sicherheitsbedenken eingeschränkt wurde. Die FCC stellte klar, dass bereits zugelassene und in Betrieb befindliche Drohnen nicht unmittelbar betroffen sind. Diese Liste zielt auf Ausrüstung ab, die ein inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit und die Sicherheit der amerikanischen Bevölkerung darstellt. Diese regulatorischen Entwicklungen unterstreichen eine Verlagerung hin zu vertrauenswürdigen und konformen Drohnentechnologien und positionieren ZenaDrone für eine verstärkte Einführung seiner in den USA hergestellten, mit dem NDAA (National Defense Authorization Act) konformen Drohnenplattformen in den Bereichen Verteidigung, öffentlicher Sektor und Regierungsanwendungen.

Darüber hinaus ist das Management der Ansicht, dass die aktuellen FCC-Aktualisierungen in Verbindung mit anderen jüngeren Richtlinien der US-Verteidigungspolitik dem Unternehmen bei der Verfolgung seiner Geschäfte mit dem US-Verteidigungsministerium und der US-Regierung zugutekommen könnten, und zwar durch:

- Die steigende Nachfrage nach NDAA-konformen, vertrauenswürdigen US-Drohnenplattformen, da sich die Bundesbehörden auf eine eingeschränkte Verfügbarkeit neu zugelassener, im Ausland hergestellter Drohnenmodelle vorbereiten. Die Drohnenproduktions- und Montageanlage von ZenaDrone in Arizona und die an den USA ausgerichtete, in Taiwan ansässige Tochtergesellschaft, die NDAA-konforme Drohnenkomponenten herstellt, werden beide für den Betrieb in neuen und erweiterten Anlagen beauftragt.

- Erweiterte Einsatzmöglichkeiten und Anforderungen an die Abwehr von UAS, bedingt durch den verstärkten Fokus der USA auf Lageerfassung, Koordination und operative Resilienz. Die Plattform von ZenaDrone unterstützt ISR-, autonome Frachtlieferungs- und Bestandsmanagementanwendungen und erweitert damit ihre Relevanz auf Anwendungsfälle im Verteidigungsbereich. ZenaDrone plant außerdem, die Entwicklung, Patentierung und Beschleunigung von UAS-Abwehrtechnologien für zukünftige Einsätze voranzutreiben.

Die multifunktionalen KI-Drohnensysteme von ZenaDrone für Regierungs- und Verteidigungszwecke befinden sich derzeit in verschiedenen Pilot- und Zertifizierungsbereitschaftsphasen und umfassen:

- Die ZenaDrone1000, eine mittelgroße Drohne mit VTOL (Senkrechtstart und -landung), robuster Konstruktion und einer Traglast von ca. 40 kg, die über KI-gestützte Autonomie und sichere Kommunikation über das proprietäre Drone-Net-System verfügt; konzipiert für Inspektions-, Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen (ISR), kritische Frachtanwendungen und Grenzüberwachung mittels einer derzeit in Entwicklung befindlichen treibstoffbetriebenen Version, die für längere Flüge ausgelegt ist. Sie wurde sowohl bei der US Air Force als auch bei der Navy Reserve bezahlten Tests für Anwendungen unterzogen, einschließlich der Lieferung kritischer Fracht wie temperaturkontrollierter medizinischer Güter.

- Die IQ Nano, eine kompakte Drohne für den Innenbereich (ab Größe 20 × 20 Zoll), die für den Betrieb in Umgebungen ohne GPS-Empfang wie Lagerhallen oder militärische Infrastruktur für Bestandsmanagement über Barcode-Scannen und Sicherheitsanwendungen konzipiert ist und über Hindernisvermeidung und KI-gesteuerte Drohnenschwärme oder -flotten verfügt.

- Die IQ Square, eine VTOL-Drohne (ab Größe 40 × 40 Zoll), die für Landvermessungen mit Sichtkontakt, Infrastrukturinspektionen, Straßen- und Brückeninspektionen und Aufgaben der Verteidigungsaufklärung entwickelt wurde.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Wartung, Kontrolle, Sicherheit, Überwachung, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Verteidigung, Landwirtschaft und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft in den USA sowie sein Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lagersektoren verwendet und die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „voraussehen“, „anstreben“, „suchen“, „ist/sind wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift „Risk Factors“ auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die „SEC“) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

