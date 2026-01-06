Cision präsentiert „Inside PR 2026" - den ultimativen Report über PR-Trends, KI-Adoption und die Zukunft der Kommunikation

CHICAGO, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Cision, ein weltweit führender Anbieter von Verbraucher- und Medieninformationen, veröffentlichte heute Inside PR 2026: Trends, Challenges, and What's Next . Die wegweisende Studie untersucht, wie PR-Teams auf eine der transformativsten Perioden reagieren, die die Branche seit Jahrzehnten erlebt hat. Der Bericht stützt sich auf die Erkenntnisse von fast 600 PR-Fachleuten in den USA und Großbritannien und beleuchtet einen Berufsstand, der Tradition und Wandel in Einklang bringt: Kreativität und Storytelling bleiben unverzichtbar, auch wenn Agilität, KI-Kompetenz und klare geschäftliche Ergebnisse immer mehr den Erfolg bestimmen.

Eine neue Studie zeigt, wie sich PR-Teams an den Ressourcendruck, die Fragmentierung der Medien und die zunehmende Verlagerung hin zu KI und messbarer Wirkung anpassen

Eine Branche im Umbruch – und eine Agilitätslücke, die den Fortschritt bremst

Der Bericht zeigt einen Berufsstand, der dauerhaft unter Druck steht. Sechzig Prozent der PR-Teams bezeichnen die schnelllebige Medienlandschaft als ihre größte Herausforderung, und 58 % verweisen auf den Ressourcendruck. Agenturteams spüren diesen Druck stärker als ihre Kollegen in den internen Teams, wobei 71 % der Befragten die Fragmentierung der Medien als großes Hindernis wahrnehmen – dies unterstreicht, wie sich das Presseverhalten und die journalistischen Formate weiterentwickeln.

Diese Anforderungen beeinflussen unmittelbar, wie Teams ihre eigene Agilität bewerten. Während eine von drei Führungskräften ihr Unternehmen als „extrem agil" bezeichnet, stimmen dieser Einschätzung nur 14 % der Mitarbeiter zu. Strukturelle Hindernisse wie Teamgröße und organisatorischer Aufbau (63 %) sowie langsame Genehmigungsprozesse (53 %) sind die maßgeblichen Faktoren, die Teams aufhalten.

Insgesamt deuten die Ergebnisse auf einen Berufsstand hin, dem es nicht an Ambitionen mangelt, sondern der durch seine Infrastruktur eingeschränkt ist. Die Chance für 2026 ist klar: Agilität erfordert Investitionen, eine Vereinfachung der Prozesse und einen besseren Zugang zu Erkenntnissen in Echtzeit. Dabei darf es nicht bei Absichtserklärungen bleiben.

Was im Jahr 2026 am wichtigsten ist: Bekanntheitsgrad, ROI und Umsatz

Die Markenbekanntheit bleibt für 36 % der Befragten die oberste Priorität der PR. Die Daten zeigen jedoch eine deutliche Verlagerung hin zu messbaren wirtschaftlichen Ergebnissen auf der Führungsebene. Führungskräfte (32 %) und Agenturen (33 %) konzentrieren sich weitaus stärker auf Umsatz und ROI, während interne Teams und Nicht-Führungskräfte immer noch stark auf die Markenbekanntheit ausgerichtet sind – für rund 40 % gilt dies als oberste Priorität.