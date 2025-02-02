Inflation im Gesamtjahr 2025 bei 2,2 Prozent
Für Sie zusammengefasst
- Verbraucherpreise 2025 um 2,2 Prozent gestiegen.
- Inflationsrate bleibt gleich wie 2024.
- Statistisches Bundesamt veröffentlicht vorläufige Zahlen.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Schnitt des Jahres 2025 um 2,2 Prozent gestiegen. Damit lag die Inflationsrate auf dem gleichen Niveau wie 2024, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./als/ceb/DP/jha
