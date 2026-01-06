Inflationsrate im Dezember sinkt auf 1,8 Prozent
Für Sie zusammengefasst
- Inflationsrate in Deutschland fiel im Dezember 2023.
- Verbraucherpreise stiegen um 1,8 Prozent im Jahr.
- November-Inflation lag noch bei 2,3 Prozent.
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflationsrate in Deutschland ist im Dezember gefallen. Die Verbraucherpreise lagen nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 1,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahres - nach 2,3 Prozent im November./als/ceb/DP/jha
