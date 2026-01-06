Der nächste große KI-Deal: Accenture holt sich Palantir-Rivalen

Accenture übernimmt das britische Unternehmen Faculty. Der Deal ist Teil der Strategie, sich als führender Anbieter für künstliche Intelligenz neu zu positionieren. Das Unternehmen teilte die Vereinbarung am Dienstag mit. Über den Kaufpreis machten die Beteiligten keine Angaben. Bloomberg berichtete zuerst darüber.

Neuer Technikchef aus London

Faculty CEO Marc Warner wechselt zu Accenture und wird dort Chief Technology Officer. Rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Faculty stoßen zu dem Beratungskonzern. Accenture will zudem das Produkt Frontier anbieten, das Software bündelt und Unternehmensdaten für Managemententscheidungen analysiert.

Beratungsbranche unter KI-Druck

Accenture richtet sein Geschäft wie viele Wettbewerber konsequent auf generative künstliche Intelligenz aus. Die Technologie soll Produktivität steigern, bedroht aber klassische Beratungsleistungen. CEO Julie Sweet erklärte bereits, dass 500.000 Beschäftigte für den Einsatz dieser Technologie geschult werden, insgesamt fast 800.000. Zudem trennt sich der Konzern von Mitarbeitenden, die sich nicht auf KI-nahe Aufgaben umstellen lassen.

Auch Konkurrenten reagieren. McKinsey and Company plant den Abbau von 200 Technikstellen weltweit. Nach Angaben informierter Personen sollen langfristig etwa 10 Prozent der globalen Belegschaft gehen, um schwächeres Umsatzwachstum abzufedern.

Faculty als Palantir-Rivale

Faculty wurde 2014 gegründet und konkurriert mit Anbietern wie Palantir. Das Unternehmen verbindet Datenanalyse-Software mit Beratungsleistungen für Unternehmen und staatliche Stellen. Während der Pandemie unterstützte Faculty den britischen National Health Service bei der Corona-Reaktion.

Das Start-up arbeitet eng mit dem Vereinigten Königreich zusammen. Es ist am Artificial Intelligence Security Institute beteiligt, das sichere Anwendungen fortgeschrittener künstlicher Intelligenz erforscht. Faculty hilft zudem Unternehmen, Mitarbeitende im Umgang mit KI-Werkzeugen zu schulen und eigene Systeme zu entwickeln.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion