Inflationsrate sinkt im Dezember deutlich auf 1,8 Prozent

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der jährliche Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im Dezember 2025 deutlich abgeschwächt.Die Inflationsrate wird voraussichtlich 1,8 Prozent betragen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Im November hatte die Teuerung noch bei 2,3 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat haben sich die Verbraucherpreise im letzten Monat des Jahres voraussichtlich nicht verändert. Im Jahresdurchschnitt 2025 wird die Inflationsrate wohl bei 2,2 Prozent liegen.Die deutlich aussagekräftigere Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, ist unterdessen voraussichtlich von 2,5 Prozent im November auf 2,4 Prozent im Dezember gesunken. Damit liegt sie weiterhin deutlich höher als der Gesamtindex.Die Energiepreise waren im Dezember um 1,3 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln lag unterdessen bei 0,8 Prozent. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 3,5 Prozent.